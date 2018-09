Un Osca valent cau davant d'una tempesta de gols del Barça (8-2)

Messi va marcar dos gols a l'Osca (Eurosport)





El FC Barcelona va golejar l'Osca per 8-2. Els d'Osca van sortir valents a l'ofensiva i amb les línies avançades i van trobar recompensa amb un gol al minut 2. Messi va empatar, ia partir d'aquí el Barça va ser una tempesta de gols. Suárez amb dos gols, Rakitic, Dembele, Jordi Alba, Pulido a pròpia i una altra vegada Messi van tancar la golejada. Gallar va tornar a marcar per l'Osca.





Hi ha un tòpic en el món del futbol que resa que no hi ha equip petit. Un tòpic que personatges com Guardiola repeteixen com un robot cada roda de premsa. Va ser un tòpic que va oblidar el Barça en els primers minuts de partit contra l'Osca.





El Barça del tiki-taka, que ha evolucionat fins al Barca de Valverde, està acostumat a que la majoria dels partits la pilota estigui en els seus peus mentre que l'equip rival espera enrere. És el rei del ball, el que està acostumat a treure a ballar a la resta d'equips. En aquesta ocasió va ser a l'inrevés, va ser l'Osca el que va sortir amb ganes de ball, valent. I les sorpreses en el futbol rimen amb gol. D'aquesta manera l'Osca va sorprendre el Barça i es va avançar amb un gol de Chucho Hernandez.





L'Osca sorprenia i seguia amb ganes de ser qui manés en el ball, però hi ha atreviments que saben a suïcidi, ia l'hora de ballar al futbol el millor és Messi, l'amo dels canvis de ritme. Al minut 15 es va inventar un gol, va a Luisinho com fes temps enrere amb Boateng a la Champions, i va creuar la pilota on Werner no va poder arribar.





A partir d'aquí l'Osca seguia amb actitud ofensiva, però els atacs del Barça eren més freqüents i Werner començava a guanyar-se el sou. I tant anar el càntir a la font es va acabar trencant. En un dels atacs blaugranes, Pulido es va acabar marcant en pròpia després d'una passada enrere de Jordi Alba. L'Osca seguia valent, amb les línies avançades com un funambulista que juga en una fina corda, i l'equip de Leo Franco es va acabar caient. En una contra va marcar el Barça a la contra. Suárez posava el 3-1. Semblava que el partit estava encaminat, però la valentia de vegades té premi, i l'Osca va trobar el 3-2 als peus de Gallar, l'heroi d'Osca. Amb aquest escenari ens vam anar al descans.





Va ser amb la represa on el suïcidi de l'Osca es va confirmar. Els d'Osca van voler tornar a treure a ballar al Barça i finalment van ser els blaugranes els que van donar un ball a l'Osca. Amb les línies avances, Messi obrint buits amb passades màgiques i el pobre Werner amb més feina que un xiringuito de platja el mes de juliol, el Barça va ser una tempesta d'ocasions i gols.





El primer a fer mal a la contra ser un Dembele que el portava intentant tot el partit sense sort. Als 3 minuts, seria Rakitc qui pescaria una pilota a l'àrea i posaria el 5-2. Tot i la golejada l'actitud de l'Osca era la mateixa, però l'ordre defensiu no. Messi tornaria a imposar a què ballar amb el 6-2, ningú va poder seguir-li el ritme. Jordi Alba va transformar en gol una altra meravella de Messi, i Suárez va tancar la golejada després de convertir un penal que ell mateix havia provocat.