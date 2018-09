La Guàrdia Civil desplega a Catalunya més de 400 agents

La Guàrdia Civil ha desplegat a Catalunya a més de 400 agents dels serveis d'informació davant l'amenaça terrorista després dels atemptats d'agost de 2017 i davant l'auge de l'independentisme, que properament té dues dates assenyalades, la Diada de l'11 de setembre i el primer aniversari del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





Fonts de la Guàrdia Civil assenyalen que si bé el 2018 la situació és més calmada, continua un conflicte latent, de manera que en l'actualitat aquests 400 agents treballen sobre terreny i informen periòdicament a la central a Madrid.





La xifra de guàrdies civils a Catalunya és més alta que fa un any, i és que al juliol de 2017 el cos va enviar 200 agents dels serveis d'informació, una quantitat que va anar incrementant.





Pel que fa al terrorisme gihadista, l'Institut Armat argumenta la necessitat de mantenir els serveis d'informació per la tesi que Catalunya és un dels principals objectius d'Estat Islàmic.





Si bé va caure la cèl·lula liderada per l'imam de Ripoll, el cos policial no abaixa la guàrdia perquè segueixen investigant si hi ha xarxes de captació, i han realitzat operacions conjuntes amb els Mossos d'Esquadra.





INDEPENDENTISME





Els agents s'han distribuït en les quatre comandàncies que l'Institut Armat té a Catalunya i una de les tasques consisteix sobretot en obtenir dades sobre els que pretenguin incomplir la llei mitjançant la celebració d'un referèndum independentista.





Així ho han fet abans de l'1 d'octubre i amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, tot i que a dia d'avui segueixen aquests centenars d'agents per la comunitat.