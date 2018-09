Noves cares en els informatius de RTVE

La Corporació RTVE estrena aquest dilluns 3 de setembre la seva nova temporada d'informatius amb nous presentadors per als diferents espais tant de TVE com de RNE.





En l'acte de presentació que ha tingut lloc a Torrespaña han participat els directors dels serveis Informatius de TVE i RNE, Begoña Alegria i Raúl Heitzmann, respectivament; al costat dels presentadors dels espais, ia la nova directora de Comunicació de RTVE, María Escario.





La directora d'Informatius de TVE ha explicat que després de 30 anys a la Corporació en la qual ha realitzat "pràcticament de tot" i ha afegit que en aquesta nova etapa ha de "pilotar un projecte i fer realitat alguna cosa" que els treballadors venien demandant, "fer uns informatius independents".





NOVES CARES D'INFORMATIUS





Les noves cares de l'equip d'informatius de TVE les formen Ana Ibáñez i Inma Gómez Lobo, com a presentadora i editora del Telenotícies Matinal, i Ángel Pons a la informació esportiva.





Gómez Lobo, que ha arrencat aquest mateix dilluns la nova etapa, ha confessat que ho han fet "amb molta il·lusió, amb un equip molt jove amb moltes ganes d'explicar coses".





Per la seva banda, Ana Blanco torna a la primera edició del Telediario després de cinc temporades al capdavant del TD2.





La periodista estarà acompanyada de Raquel González, responsable de l'esport de l'informatiu, que edita Amaia Pérez de Mendiola.





Blanco ha dit sentir "una certa inquietud" per tornar a la primera edició del Telediario, un horari que requereix estar "molt atents al que està passant i exigeix major immediatesa".





Una de les novetats d'aquesta nova temporada en els informatius de TVE és la portada de Carlos Franganillo al TD2, que edita Luis Poyo. El fins ara corresponsal de TVE a Washington (Estats Units) estarà acompanyat de Sergio Sauca.





"Començarem la nova temporada amb molta il·lusió, donant passos sòlids i amb nous estils narratius", ha declarat Franganillo.





ORIOL NOLIS TORNA A CAP DE SETMANA





Un altre dels canvis és el retorn d'Oriol Nolis als Telediarios de Cap de Setmana, que ja va presentar entre 2013 i 2014.





Les notícies esportives arribaran els dissabtes i diumenges amb Arsenio Cañada. L'editor dels informatius del cap de setmana és Javier Gutiérrez.





Durant la presentació de la nova temporada, emesa en directe pel Canal 24 Hores, Nolis s'ha mostrat "molt content" de tornar i ha explicat que el que es busca és fer un informatiu de "qualitat", així com "consolidar" la audiència, i fer que l'espai sigui una "referència".





Així mateix, Xabier Fortes dirigeix i presenta 'Los desayunos de TVE' des d'aquest dilluns. "Tenim un equip per no fallar, en una nova etapa en què hi haurà esmorzars i més esmorzars". El periodista també condueix una tertúlia d'anàlisi informatiu, 'Másdesayunos', de dilluns a divendres de 12.00 a 13.30 hores, al terme del magazín de La 1, 'La mañana'.





Sobre el periodista esportiu Jesús Álvarez, la directora d'informatius ha avançat que "aviat" estarà de nou informant sobre esports en "un petit espai" integrat a 'Los Desayunos de TVE'.





Pel que fa a 'Informe Semanal', Pilar García Muñiz presentarà aquesta temporada l'espai informatiu que dirigeix Óscar González.





CANVIS A RNE





Entre els canvis a RNE, es troba l'arribada del fins ara corresponsal parlamentari de RNE, Iñigo Alfonso, qui es posa al capdavant de 'Las mañanas de RNE' en el seu tram informatiu de 6.00 a 10.00 hores.





Des de la Casa de la Ràdio a Prado del Rei, han participat també Ana Sterling, que presenta i edita cada migdia el 'Diario de las dos ' (14.00), i Antonio Delgado, al capdavant de l'informatiu '24 Horas'(20.00 a 24.00 ).





Els informatius dels caps de setmana de RNE estaran liderats per Carlos Núñez (8.00 i 14.00 hores) i Ana Marta Ersoch (20.00 i 23.00 hores).





La responsable de Continguts Digitals Informatius de RTVE.es, Estefania de Antonio, ha explicat que el projecte del web passa per estar més connexió amb els ciutadans a través de les plataformes.





El nou equip d'Informatius de TVE està liderat per Begoña Alegria com a directora, i Luis Lianes com a director de Continguts. L'àrea d'informatius diaris està al càrrec de Mónica Agudo, i la d'informatius no diaris, de Teresa Rodríguez Vega.





Finalment, Raúl Heitzmann és el director dels Serveis Informatius de RNE, i Fernando Martín director de Ràdio 5, la cadena d'informació contínua de Ràdio Nacional d'Espanya.