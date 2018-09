Coneix les bases de la defensa del jutge Llarena a Bèlgica

Jutge Pablo Llanera





Un jutjat civil francòfon de Brussel·les celebra aquest dimarts a les 9.00 hores la vista en què s'analitzarà amb caràcter preliminar la demanda civil per la qual l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i quatre dels seus exconsellers pretenen que el jutge que els ha investigat per rebel·lió al Tribunal Suprem, Pablo Llarena a petició de Carles Puigdemont.





A la vista el bufet belga Liedekerke, l'advocat, Hakim Boularbah , plantejarà en primer lloc si la justícia de l'esmentat país europeu pot interferir en un assumpte que està pendent de ser jutjat a Espanya, és a dir recorrerà a la immunitat de jurisdicció de la justícia espanyola com a estratègia de defensa.





Boularbah argumentarà que el procés civil iniciat per Puigdemont pot considerar-se com un procés davant un tribunal d'un estat incoat contra un altre estat, i això, "tendeix efectivament a menyscabar els drets, interessos o activitats d'Espanya, per la directa afectació a l'activitat de una persona física que és representant de Poder Judicial".





El bufet Liedekerke també farà al·lusió a la manipulació de les paraules que s'han recollit en la demanda. El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, va sostenir a Oviedo sobre si hi havia presos polítics a Espanya, que "no és el cas que estem portant ara al Tribunal Suprem, es tracta de comportaments que apareixen recollits en el nostre Codi Penal i que, amb independència de quina hagi pogut ser la motivació que els hagi portat a les persones a cometre, si és que això ha estat així, han de ser investigats".





No obstant això, l'afirmació que recull la demanda del lletrat Gonzalo Boye és: "Amb independència de quina hagi estat la motivació que els hagi portat a cometre, com en efecte va succeir, han de ser investigats". Una hipòtesi en condicional que es va traduir com una afirmació taxativa.





Aquest falsejament de les paraules de l'instructor del procés no és intranscendent ja que afecta el fons de l'assumpte i canvia una possibilitat per una afirmació contrària a la presumpció d'innocència dels investigats per l'Alt Tribunal.





Espanya, que compareix aquest dimarts de forma voluntària en aquest acte defensarà així la sobirania jurisdiccional dels tribunals de Justícia espanyols. I com que el magistrat del Suprem no està obligat a personar a Brussel·les i, per tant, no es desplaçarà fins a aquest país aquest dimarts.





El tràmit previst consisteix en la recepció dels escrits de les diferents parts i que és possible que acudeixi presencialment "algun dels demandants", sense aclarir si algun d'ells serà el propi Puigdemont.





El tribunal no ha de pronunciar-se aquest matí sobre la seva competència en aquest assumpte i que pot ser que no resolgui de forma definitiva fins a principis del proper any.





La insòlita demanda i la gestió de l'assumpte pel Ministeri de Justícia ha provocat una gran tensió a l'Executiu de Pedro Sánchez, la resposta ha derivat des d'una posició inicial contrària a defensar personalment al jutge -ho justifica en què la demanda es basa en unes manifestacions realitzades per Llarena en un acte privat- a la contractació d'un bufet a Bèlgica per 544.982 euros amb l'encomana de defensar tant la sobirania dels tribunals espanyols com a magistrat.





Coincideixen en la Secció de Civil del Palau de Justícia de Brussel·les tant els advocats de Puigdemont i dels seus exconsellers Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig com a lletrats del bufet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, que ha estat el contractat pel Govern per representar Espanya en aquest litigi.





Els exconsellers i Puigdemont argumenten en la seva demanda que la instrucció portada a terme per Llarena suposa una vulneració flagrant de la seva presumpció d'innocència i de la llibertat d'acció política i es basen en una manifestacions realitzades pel jutge el passat mes de febrer a Oviedo, on va anar a fer una conferència.