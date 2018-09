L'advocat de Llarena qüestiona la jurisdicció belga i la vista es fixa per al 25 de setembre

L'advocat belga del jutge Pablo Llarena ha demanat aquest dimarts un ajornament de la vista sobre la demanda civil presentada contra el magistrat per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers fugits a Bèlgica, amb l'objectiu que el Regne d'Espanya pugui personar-se en la causa, al mateix temps que ha qüestionat la jurisdicció dels tribunals belgues en aquest cas.





"El Regne d'Espanya i el jutge Llarena qüestionen la jurisdicció de les Corts i Tribunals belgues, per això he sol·licitat que es posposés l'audiència al 25 de setembre, per permetre al Regne d'Espanya intervenir per defensar la seva immunitat de jurisdicció i el seu òrgan, en el jutge Llarena", ha declarat a la premsa l'advocat Hakim Boularbah, al final de la vista en la qual s'havia de decidir el calendari.





A la sala del Tribunal de primera instància francòfon de Brussel·les, el lletrat que defensa Llarena ha rebutjat la jurisdicció de les corts belgues sobre els tribunals espanyols, si bé aquest assumpte no ha estat examinat per la jutgessa que presidia l'audiència, Anne Dessy.





Amb el vistiplau de l'acusació, la jutgessa ha fixat la propera vista el proper 25 de setembre, "a la mateixa hora i a la mateixa sala", moment en què s'espera que les parts presentin els seus arguments escrits abans d'argumentar el cas oralment.













Tampoc s'espera que llavors hi hagi decisions de fons o sobre l'admissibilitat del cas, segons els advocats dels polítics independentistes.





Boularbah ha demanat, a més, que el cas sigui portat per un tribunal de tres jutges a causa que es tracta d'un assumpte excepcional, una petició que serà traslladada al president del jutjat.





ERROR DE TRADUCCIÓ





Durant la vista celebrada aquest dimarts en el Palau de Justícia de Brussel·les, cap de les parts ha esmentat la polèmica per l'error en la traducció al francès de les declaracions de Llarena que l'acusació ha utilitzat per armar la demanda civil i que atribuïen al magistrat espanyol una afirmació que ell va expressar en condicional.





Fonts judicials han apuntat que l'assumpte de la traducció serà abordat per les parts quan presentin els arguments escrits.





Els advocats de Puigdemont i dels quatre exconsellers fugits a Bèlgica, Gonzalo Boye i Christophe Marchand, sí han confirmat en declaracions a la premsa que han informat en aquesta vista de l'error en la traducció i presentat una nova traducció jurada.





A la sala on s'ha discutit el cas, a més dels advocats de les parts han acudit dues dels cinc demandants; Toni Comín i Lluís Puig.