Sánchez i Iglesias acorden apujar l'IRPF a les rendes de 10.000 euros mensuals

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat un principi d'acord amb l'Executiu de Pedro Sánchez per pujar l'IRPF a les rendes de més de 10.000 euros mensuals. "A aquesta gent no li va a fer mal", ha justificat.





"Hem arribat a un principi d'acord amb el Govern per tocar a qui guanya 10.000 euros al mes. A aquesta gent no li va a fer mal. Estic convençut que aquesta gent va a ser solidària per dir que es s'esforçarà una mica més perquè en aquest país hi hagi una educació i una sanitat millor ", ha defensat el líder de la formació morada.





El Govern central havia plantejat en les seves negociacions amb Podem la possibilitat d'estudiar una pujada de l'IRPF per a les rendes per sobre de 150.000 euros anuals, en lloc de a partir de 60.000 euros com exigia la formació estatge.





El líder de Podemos ha defensat, en declaracions de Telecinco, que aquesta pujada a l'IRPF, alhora que ha advocat per abaixar impostos als autònoms ia la gent "humil", reduir l'IVA dels productes de primera necessitat i acabar amb els "privilegis fiscals".





"En aquest país els que paguen impostos de veritat són la gent treballadora ia aquests no cal tocar-los però sí a les grans fortunes, a l'Església, als voltors financers i als bancs responsables de la crisi", ha dit per defensar que aquests últims han ara "estrènyer i esforçar-se".





En aquesta mateixa línia, ha defensat la necessitat de perseguir el frau fiscal i als grans defraudadors perquè, segons ha justificat, si a Espanya hi hagués "justícia fiscal" s'haurien "millors serveis públics".