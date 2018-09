Sánchez rep Iglesias dijous a Moncloa

El president del Govern central, Pedro Sánchez, rebrà el proper dijous al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, al Palau de la Moncloa, en què serà la primera trobada de tots dos després de les vacances d'estiu.





Tots dos han parlat durant aquest mes d'agost per abordar la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària , amb la finalitat de suprimir el veto que té el Senat sobre el camí de dèficit, inclòs pel PP en l'esmentada Llei.





No obstant això, la primera trobada que van mantenir al Palau de la Moncloa va ser a mitjans de juny, al voltant del 14 d'aquest mes, gairebé dues setmanes després que Pedro Sánchez accedís a la presidència del Govern a través de la moció de censura que va guanyar contra Mariano Rajoy.





En aquella trobada, que no va ser fet públic per cap de les dues parts, tots dos van abordar assumptes de possible agenda parlamentària per al que resta de legislatura.





IGLESIAS, DOS MESOS AL MARGE





Ara, Pedro Sánchez rebrà el dirigent de la formació morada després reincorporar aquest a l'activitat pública després de dos mesos apartat dels focus pel naixement prematur dels seus dos bessons.





El president del Govern central ja ha mantingut una altra trobada amb el nou president del Partit Popular, Pablo Casado, que va tenir lloc el passat dos d'agost i amb anterioritat va rebre al president de la Generalitat, Joaquim Torra, el 9 de juliol passat.