Sánchez desoeix la llei d'estabilitat i no aprova la senda de dèficit

El Govern de Pedro Sánchez ha renunciat a aprovar en el Consell de Ministres d'aquest divendres la senda de dèficit i de deute per al període 2019-2021 i el límit de despesa no financer per als Pressupostos de 2019, com estava inicialment previst, després del acord assolit amb Unidos Podemos per modificar la Llei d'estabilitat pressupostària.





El Govern no aprovarà la senda de dèficit malgrat haver aprovat aquest mateix dimecres amb les comunitats autònomes els objectius continguts en el camí per a aquestes administracions.





El Govern central havia d'aprovar de nou aquest camí després del rebuig del Congrés als objectius proposats l'Executiu el passat mes de juliol.





Llavors, únicament PSOE i PNB van recolzar la senda d'estabilitat pressupostària, vots suficients davant del rebuig de PP, Ciutadans, UPN, Foro Asturias i Coalició Canària.





En virtut de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, el Govern estatal compta amb un termini d'un mes, que venç el 27 d'agost, per tornar a aprovar uns nous objectius i remetre'ls a les Corts Generals, on havien de ser refrenados tant pel Congrés com el Senat.





Precisament, acabar amb el poder de veto del Senat, on el PP té majoria absoluta, ha estat una de les exigències de Unidos Podemos per donar suport, aquesta vegada sí, la senda d'estabilitat proposada pel Govern central. Una exigència acceptada i acordada aquest dimecres, i que comptaria amb el suport d'ERC, PDeCAT i PNB.





Segons Unidos Podemos, el compromís del Govern central és no sotmetre a votació la senda d'estabilitat pressupostària fins a aconseguir la modificació d'aquesta llei orgànica, cosa que veuen possible fer-ho sense haver de tramitar una proposició o projecte de llei.





Així, al·leguen que l'article 15, que regula l'aprovació dels objectius d'estabilitat, regula un aspecte procedimental de la norma, i no un dret fonamental que les característiques pròpies d'una llei orgànica ha de protegir.