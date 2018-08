Pedro Sánchez negocia el sostre de despesa per al 2019

El president del Govern central, Pedro Sánchez, preveu tirar endavant al setembre el sostre de despesa per al 2019, per a la qual cosa el seu executiu ja està negociant amb diferents grups parlamentaris.





Si bé al juliol no hi va haver possibilitat d'acord, amb l'abstenció de Podemos, PDeCAT i ERC a l'hemicicle, i només amb el suport del PSOE i el PNB, Moncloa vol aprofitar les setmanes d'agost perquè hi hagi una propera votació favorable als seus propostes, amb l'objectiu d'aconseguir estabilitat pressupostària.





El mateix Sánchez està al capdavant de les negociacions amb la direcció de Podemos, segons fonts coneixedores de les converses entre el president del Govern central i el líder de la formació estatge, Pablo Iglesias.





Per la seva banda, la ministra d'Administracions Territorials, Meritxell Batet, està al comandament de les negociacions amb els partits catalans, per tal de convèncer-los que canviïn l'abstenció per un sí.





El límit per a Moncloa és la Constitució, un missatge que ja coneixen PDeCat i ERC, però el Govern de Sánchez no descarta retirar recursos a lleis catalanes al Tribunal Constitucional que va imposar el Govern de Mariano Rajoy.