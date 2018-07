Podem rebutja el sostre de despesa i amenaça l'estabilitat de la legislatura

A menys de 48 hores per a l'aprovació del sostre de despesa per a 2019, Pedro Sánchez segueix sense tenir lligats els vots necessaris per a la seva aprovació. Als inquietants moviments del PDeCat, dividits avui entre lleials a Puigdemont i antics convergents, s'han sumat ara dubtes sobre el compromís de Podem.





Segons informa 'El Confidencial Digital', Rafa Mayoral, diputat del partit morat, hauria comunicat a Rafael Simancas i Adriana Lastra que la seva formació no pensa donar suport a l'actual proposta de sostre de despesa.





El digital compta que Podem considera "totalment insuficient" l'increment del sostre de despesa aconseguit per Sánchez a Brussel·les de 5.230 milions d'euros. Podem desitja que l'increment vagi molt més enllà i demanen, en concret, un augment tres vegades superior a la quantitat proposada pel Govern.





Davant d'aquest panorama, sembla difícil que Pedro Sánchez pugui aprovar el sostre de despesa. A més, aquesta situació torna a plantejar dubtes sobre la viabilitat d'una legislatura que depèn d'una geometria parlamentària endimoniada. En 48 hores, sortirem de dubtes.