Sánchez perd els suports parlamentaris de Podem i l'independentisme

Revés parlamentari per a Pedro Sánchez. Si dimecres passat la abstenció de la meitat dels diputats del PDeCat va impedir tirar endavant el nomenament de Rosa María Mateo com a presidenta de RTVE, l'agenda d'aquest divendres al Congrés li donarà un nou disgust al president del Govern.





Segons informa 'El Nacional', tant PDeCat com ERC han decidit no aprovar el sostre de despesa avançat per Sánchez. Les dues formacions manifestaran el seu rebuig a la quantitat proposta mitjançant la seva abstenció en el ple que ha d'aprovar també l'objectiu del dèficit per al pròxim exercici.





Malgrat les crides a la responsabilitat de Sánchez, l'independentisme boicotejarà l'aprovació del sostre de despesa amb la col·laboració de Podem, que ha comunicat confidencialment a l'equip de Sánchez que votarà negativament a la moció.





Es pot donar el cas que tota la Cambra voti en contra del sostre pressupostari proposat pel Govern. No obstant això, el president ha afirmat que la seva intenció és esgotar la legislatura encara que doni per perduda aquesta batalla.





De fet, Sánchez pot justificar les retallades que es veurà obligat a aplicar per la falta de cintura de la resta de grups a l'hora de pactar. La partida segueix.