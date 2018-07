El PDeCat es trenca per la meitat al Congrés en la votació de RTVE

Comença el boicot a Sánchez ... i la fractura del PDeCat. En la votació perquè Rosa María Mateo es convertís en la nova presidenta de RTVE, una part dels diputats adscrits al grup parlamentari del PDeCat s'ha absentat dels seus escons per impedir l'aprovació de la moció.





Mateu no ha estat escollida com a nova presidenta de l'ens i, a més, la divisió interna de la formació independentista ha sortit a la llum. Quan van començar a sonar els senyals acústics que indiquen que la votació va començar, quatre diputats van marxar: la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, Antoni Postius, Sergi Miquel i Lourdes Ciuró. Es van quedar el portaveu, Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Ferran Bel i Feliu Guillaumes, que van votar a favor.





Aquest moviment arriba després que Miriam Nogueras rellevés aquest dilluns en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' que a partir d'ara Sánchez ho tindria molt més difícil per a demanar el seu suport. Sembla que Nogueras no parlava per parlar.