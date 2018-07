Rosa María Mateo, proposta del Govern central per dirigir RTVE

Rosa Maria Mateo és la periodista proposada pel Govern central per convertir-se en administradora única de RTVE fins al nomenament del proper consell d'administració.





L'Executiu assegura en un comunicat que ha consensuat la proposta amb tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que van donar suport el Reial decret llei de RTVE (Podem, PNB, Pdcat, ERC, Compromís, UPN, Nova Canàries i CC).





Mateu té 76 anys i va treballar en la Corporació durant 30 anys. Va començar la seva carrera a RNE el 1963, mentre que en els 70 va passar a TVE a on ha presentat espais com Informe Semanal o el Telenotícies. El 1993 va ser fitxada per Antena 3, on va presentar les notícies durant deu anys.





En matèria política, la periodista es va significar durant les eleccions de 2011 a favor del candidat socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, unint-se a la plataforma 'Ojalá' que recolzava el seu camí cap a la Moncloa.