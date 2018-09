La Guàrdia Civil ordena als seus agents que romanguin a Catalunya per "garantir la seguretat"

El Ministeri de l'Interior ha explicat aquest dimarts que la Guàrdia Civil suspèn el trasllat de gairebé 300 agents destinats a Catalunya per la necessitat de "garantir la seguretat ciutadana" davant els esdeveniments que se celebren a les pròximes setmanes, entre ells la Diada.





Segons Interior, es tracta d'una decisió "ordinària" per habitual any rere any a causa de la necessitat del Ministeri d'vetllar perquè hi hagi les dotacions suficients en les diferents plantilles de les Forces de Seguretat de l'Estat.





Des del Ministeri expliquen que és habitual que Catalunya requereixi cada mes de setembre d'un desplegament policial reforçat davant la concentració d'esdeveniments.





El Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil publica una resolució aquest dimarts, 4 de setembre, en la qual s'anuncia que es retarda el trasllat de gairebé 300 agents fins al proper 16 d'octubre.





En l'ordre es detalla que s'adopta la decisió "per necessitats i exigències inherents a garantir la seguretat pública en aquest trimestre de l'any".





L'ordre ha causat malestar en algunes associacions professionals per comunicar-se "sense previ avís", el que obliga aquests guàrdies civils a reorganitzar-se.





Ara fa un any el Ministeri de l'Interior, encapçalat per llavors pel ministre del PP Juan Ignacio Zoido, va mobilitzar un dispositiu sense precedents en què es van desplaçar a Catalunya més de 4.000 policies i guàrdies civils per fer front al referèndum de l'1-O convocat per la Generalitat.