Les persones amb VIH en tractament tenen risc zero de transmissió

Les persones positives en VIH que segueixen tractament amb antiretrovirals tenen "risc zero de transmetre el virus" a les seves parelles, segons ha conclòs l'estudi observacional Partner-2, el més gran realitzat a nivell europeu en parelles d'homes homosexuals serodiscordants, ha explicat el director del centre comunitari BCN Checkpoint, Ferran Pujol.





En roda de premsa aquest dimecres, el responsable mèdic del BCN Checkpoint i investigador de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, Pep Coll, ha explicat que es va fer un seguiment durant quatre anys a 783 parelles d'homes d'una quinzena de països, en les que un era positiu en VIH i l'altre negatiu, i el 32% tenia relacions sexuals fora de la parella.





Durant el treball es van produir 15 infeccions per VIH: 11 de aquestes persones van afirmar haver tingut relacions amb altres persones, de manera que la infecció es va contraure fora de la parella, i en les quatre restants, l'estudi filogenètic del virus va mostrar que aquest no coincidia amb el de la seva parella, de manera que "no hi va haver cap transmissió del virus del VIH".





En els quatre anys es van registrar 7.700 actes sexuals amb penetració anal sense condó -una mitjana de 43 anuals per parella- i el 23% va tenir altres infeccions de transmissió sexual (ITS), sobre les quals Coll ha destacat que van demostrar que "no eren un factor de risc ", com havien apuntat anteriors estudis.





El president de Projecte dels NOMS-Hispanosida, Michael Meulbroek, ha posat en valor les implicacions que té aquest estudi per a la salut pública, ja que "ha deixat clar l'evidència que el tractament amb els antiretrovirals és un mètode de prevenció", i pot ajudar a augmentar la detecció precoç, el tractament immediat i reduir les infeccions.





"No només impedeix transmetre el virus a altres persones, sinó que també protegeix la persona amb VIH d'una reinfecció", que implica infectar-se amb un subtipus de virus diferent al que es té, ha destacat, per la qual cosa considera que les conclusions, que es van presentar a la 22 Conferència Internacional de la Sida a Amsterdam, són un missatge molt important.