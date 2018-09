Milers de nens adoptats a Rússia i Ucraïna pateixen trastorn alcohòlic fetal

Milers de nens i nenes adoptats a Rússia i Ucraïna pateixen l'anomenat trastorn de l'espectre alcohòlic fetal com a conseqüència del consum d'alcohol de les mares durant l'embaràs.





Aquest és el resultat d'un estudi pioner en què han participat els hospitals barcelonins Clínic, Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, que s'ha presentat aquest dimecres a la capital catalana.





Per a l'estudi, s'han analitzat 101 nens i 61 nenes adoptades entre els anys 1998 i 2015 que procedien de Rússia i Ucraïna. La meitat dels menors patia la malaltia.





A Catalunya hi ha uns 5.000 nens adoptats provinents d'Europa de l'Est. A partir d'ara, els pares que vulguin iniciar processos d'adopció en aquests dos països hauran de passar per uns cursos de formació extra.





El trastorn de l'espectre alcohòlic fetal agrupa anomalies físiques, mentals, conductuals i cognitives que una persona pot presentar si ha estat exposada a l'alcohol durant el seu desenvolupament prenatal.