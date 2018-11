Els sindicats s'aixequen de la taula de negociació de la funció pública

La reunió de la taula general de la funció pública d'aquest dimecres ha finalitzat sense acord després escassos minuts de negociacions i després que CCOO i UGT de Catalunya i la IAC rebutgessin la proposta de la Generalitat.





El calendari proposat per l'administració catalana s'ha basat en la recuperació total de les dues pagues de manera fraccionada fins 2026 i en l'abonament del 10% de la paga extra de 2013 a 2019, cosa que els sindicats han qualificat de "indignant i insultant" .





Els sindicats, que s'han concentrat dins de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública fins a les 12.00 hores, han exigit el retorn de les pagues extres com més aviat i han recordat que l'anterior Govern es va comprometre al juliol de 2017 a retornar el 10% aquest any.





La secretària d'Administració i Funció Pública, Annabel Marcos, que ha liderat la representació de la Generalitat, ha destacat que es tracta de la primera proposta de calendari i que inclou tots els drets suspesos en matèria de pla de pensions, productivitat i del fons de acció social.





"M'ha sabut molt malament per part dels sindicats la no voluntat ja no de negociar, sinó d'escoltar", ha lamentat, i ha insistit que la Generalitat no pot pagar el 10% aquest any perquè la regla de despesa que emana de la llei d'estabilitat pressupostària ho impossibilita, cosa que segons la seva opinió es pot revertir si hi ha voluntat del Govern central.





CALENDARITZACIÓ





Marcos ha explicat que des de la Generalitat volien negociar uns retorns de la pagues extres fraccionats en dos períodes de quatre anys: de 2019 fins a 2022 a el cas de la primera, amb el pagament d'un 10%, un 20%, un 35% i un 35% respectivament, i de 2023 fins a 2026, amb el pagament d'un 25% anual.





"La voluntat és retornar-ho com més aviat millor, però tenim diferents topalls. No han volgut escoltar la directora de pressupostos, que podia explicar com es comptabilitza aquest retorn de drets i de pagues extres", ha lamentat, i ha afegit que s'ha sentit dolguda per l'actitud dels sindicats.





Ha explicat que la proposta contemplava que els sindicats podien modificar els conceptes: "Si volien només que fos tota la quantia a la tornada de pagues extra, haguéssim estat disposats a negociar".





"PUIGNERÓ, DIMISSIÓ"





En declaracions als mitjans després de la reunió, el secretari de política institucional de serveis públics d'UGT de Catalunya, Carlos Villalante, ha valorat la reunió com "un insult, una provocació i una falta total de respecte".





Ha explicat que el fet que la proposta de recuperació arribi als 12 i 13 anys després des que no van cobrar les pagues extres "és el més vergonyós que en els anys de la història del sindicalisme a Catalunya hem demanat veure. Aquest Govern menysprea totalment Els seus treballadors".





Per la seva banda, el coordinador de l'àrea pública de CCOO, Joan Maria Sentís, ha valorat que li sembla una vergonya el que ha passat a la reunió: "Falten paraules per definir-lo. No tenim res de què parlar amb aquest Govern de la Generalitat, que ens fa una proposta que entenem que és insultant".





INDIGNATS





La portaveu de la IAC, Assumpta Barbens, ha sostingut que també han sortit indignats per la proposta "intolerable" de la Generalitat i ha demanat una negociació real per a la consolidació del personal interí perquè, en les seves paraules, està en precari, especialment sectors com serveis socials, sanitat i docència.





"Demanem la dimissió del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, perquè només està fent polítiques digitals, no està negociant ni està governant en relació a la seva administració pública", ha afegit.





Han coincidit en estudiar properes mobilitzacions i han criticat que la Generalitat condicioni el cobrament del 10% de la paga extra del 2013 a l'aprovació dels pressupostos de Catalunya i els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE): "Que facin política d'una vegada" .