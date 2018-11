comScore en dubte ia punt de deixar de ser el mesurador digital de referència

La Comissió de Seguiment del Concurs per a la Mesura Digital a Espanya ha informat aquest dimecres 31 d'octubre que no s'ha aconseguit arribar a un acord amb comScore, l'empresa fins ara més ben valorada del concurs per aconseguir un sistema de mesurament digital que serveixi de referent per a la compravenda publicitària en el mercat espanyol.

Així ho ha donat a conèixer la Comissió formada per l'Interactive Advertising Bureau (IAB Spain), l'Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) i l'Associació Espanyola d'Anunciants (AEA).





La passada primavera comScore es va convertir en l'operador amb major puntuació per al mesurament digital a Espanya des del 1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2021, amb una opció de prolongació de dos anys (2022/2023). D'aquesta manera, es va obrir un període de negociació amb comScore per donar resposta a una sèrie d'exigències proposades per la Taula de Contractació.





Després de diversos mesos de negociació, la Comissió de Seguiment considera que, "tot i havent-se realitzat un esforç positiu per part del mesurador més ben valorat, no s'ha assolit el nivell de compromisos requerits per part de la Mesa de Contractació".





"Per tant, no queda assegurat el compliment òptim de les exigències més rellevants que aquest grup tècnic ha definit", ha postil·lat.





En aquest sentit, la Comissió de Seguiment ha resolt començar a treballar en propostes alternatives, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, que "garanteixin l'existència d'un mesurament digital a Espanya i que compleixi amb les necessitats que requereix el mitjà en línia" .





No obstant això, per tal que hi hagi continuïtat en el mesurament digital a Espanya, la Comissió de Seguiment procedirà a proposar a comScore "un acord temporal, que es prolongarà per temps màxim no superior a dos anys, fins que aquesta proposta alternativa tingui forma i compleixi amb les necessitats especificades en el seu moment ".