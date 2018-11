El Govern central recorre contra la reprovació del Rei aprovada pel Parlament

El Consell de Ministres ha acordat aquest divendres 2 de novembre recórrer davant el Tribunal Constitucional (TC) la reprovació del rei inclosa en una resolució del Parlament de Catalunya, tot i que respecta el dictamen contrari del Consell d'Estat, perquè "el Govern no li sembla suficient el retret polític ".





En la conferència de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, ha explicat que l'Executiu li sembla "absolutament oportú" que el TC es pronunciï sobre la pretensió d'un Parlament de "envair competències" que no li corresponen a l'pronunciar-se sobre la forma d'Estat i promoure una "politització de la figura del rei".





La resolució del Parlament, presentada per Catalunya en Comú Podem i aprovada amb el suport de Junts per Catalunya i ERC, condemnava la presa de posició del rei en el "conflicte català", així com el que considerava "justificació de la violència" policial el 1-O, i advocava per l'abolició de la institució monàrquica, que el Parlament qualifica de "caduca i antidemocràtica".





A la reunió han aprovat la impugnació de dos punts de la resolució de l'11 d'octubre de l'Parlament relatius al Rei ia la Monarquia, dos acords de tràmits administratius. Una decisió ja anunciada per la portaveu del Govern, Isabel Celáa, qui divendres passat assenyalava la intenció de Govern d'impugnar davant el Constitucional la resolució al veure en aquest text "un nou intent" d'iniciar un altre procés unilateral "que desemboqui en la proclamació d'una hipotètica república "catalana.





La impugnació es presentarà a pesar del criteri contrari expressat pel Consell d'Estat, que en l'informe encarregat pel Govern exposa que la moció del Parlament no constitueix "objecte idoni per a la seva impugnació" , però el Govern no comparteix aquesta argumentació i acudirà al Constitucional .





La resolució aprovada l'11 d'octubre al Parlament català va ser proposada per En Comú; reivindica els valors republicans i aposta per "l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia". També rebutja i condemna "el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte català", ja que considera que va justificar les càrregues policials l'1 d'octubre de 2017.





Per contra, té previst anunciar la retirada dels recursos davant del TC sobre dues lleis d'emergència habitacional aprovats pel Parlament de Catalunya. En aquesta ocasió, l'Executiu desestima seguir endavant amb el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de Mariano Rajoy contra la llei catalana de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial, aprovada el 2016.





La norma es va tramitar de manera exprés i es va elaborar expressament per esquivar la suspensió que va dictar el Tribunal Constitucional contra una part de la llei catalana 24/2015 sobre el mateix tema. El seu objectiu és el de protegir a persones en situació d'exclusió residencial com a conseqüència del sobreendeutament i crea la Comissió d'habitatge i assistència per a situacions d'emergència per coordinar a les administracions sobre aquest tema.