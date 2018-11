Junqueras amenaça des de Lledoners: "La presó serà la seva derrota"

Malgrat portar un any tancat a la presó, estar a l'espera de judici i veure que actes se'ls imputa, el president d'ERC i exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, ha escrit una nova carta des Lledoners, a la qual ha amenaçat a l'Estat: "La presó serà probablement el seu pitjor decisió, perquè serà la seva derrota".





"Mai demanarem perdó per voler que els catalans decideixin el seu futur democràticament, amb urnes i paperetes. Mai demanarem perdó per ser independentistes, per ser republicans", ha seguit asseverant Junqueras, que ha arribat a dir fins i tot que la presó és necessària per avançar i que és el preu de la llibertat.





En l'escrit el lider d'Esquerra ha indicat: "La presó no només pot acabar sent útil, és que segurament és indispensable perquè el món obri els ulls i s'adoni del tipus d'Estat a què ens enfrontem".





L'exvicepresident ha defensat que han de mostrar la seva "voluntat granítica en defensa de la democràcia i les llibertats fonamentals" i ha reconegut que assumeixen amb determinació les conseqüències d'haver celebrat el referèndum de l'1 d'octubre.





"Sabíem que això podia passar, perquè coneixem la cara d'aquest Estat i com ha reaccionat sempre davant l'exigència de llibertat i de justícia", ha afirmat Junqueras, que ha reconegut que aquest període a la presó ha reforçat les seves conviccions i idees.





SENSE RETROCESSOS





Per això, ha explicat que té "encara més ganes de treballar per la democràcia, la llibertat i els ciutadans" de Catalunya, i ha subratllat que no s'ha mogut ni un mil·límetre del que ha defensat tota la vida, que és l'objectiu d'aconseguir la independència.





A més, ha asseverat que estan preparats per al judici, que ha assenyalat que no serà just: "Ens volen escarnir i humiliar. No saben que hem perdut la por, que podran tancar-nos aquí anys i anys però que això no farà baixar l'anhel de llibertat, sinó que es convertirà en un clam ".





El president d'ERC, i també candidat a les eleccions europees per aquest partit, ha augurat que "d'aquí a uns anys tothom veurà que ha valgut la pena" i ha cridat a la determinació per aconseguir la llibertat.





El seu pare, el seu germà i la seva cunyada han llegit la missiva aquest dijous en l'acte d'ERC '1 any d'injustícia, 1 any de perseverança. Exigim llibertat ', celebrat al costat de la presó de Lledoners (Barcelona) i al qual han acudit 15.000 persones, segons l'organització.