La Fiscalia demana 25 anys de presó per rebel·lió per Junqueras

La Fiscalia sol·licita 25 anys de presó per a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras per un delicte de rebel·lió agreujada amb malversació de cabals públics per la seva presumpta participació en el procés independentista. Les penes que demana el Ministeri Públic pels exconsellers en la causa que jutjarà en els propers mesos el Tribunal Suprem oscil·len entre els 7 i 16 anys de presó.





La Fiscalia atribueix a Jordi Turull un delicte de rebel·lió agreujat per malversació i reclama per a ell 16 anys de presó, igual que a Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa.





Per a Carles Mundó, sol·licita 7 anys de presó per un delicte de malversació i un delicte continuat de desobediència greu. En la mateixa situació estan Meritxell Borrás i Santi Vila.









L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell es enfrena a 17 anys de presó per un delicte de rebellió, igual que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.





MESA DEL PARLAMENT





Els membres de l'antiga Mesa del Parlament que van donar via lliure a la tramitació de les lleis de desconnexió i a la votació de la declaració unilateral d'independència també s'asseuran en el banc dels acusats.





Per a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet la Fiscalia demana 1 any i 8 mesos d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic només pel delicte de desobediència en fer cas omís de les prohibicions del Constitucional, igual que para Mireia Boya, expresidenta del grup parlamentari de la CUP. Per a cadascun d'això també se sollicita el pagament d'una multa de 30.000 euros.





TRAPERO





Mentre, en la causa que se segueix en l'Audiència Nacional contra el denominat procés, la Fiscalia ha remès l'escrit en el qual sol·licita 11 anys de presó contra el exjefe dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero també per rebel·lió, en lloc dels dos delictes de sedició i un d'organització criminal pel qual va ser processat.





Els dos escrits de conclusions provisionals de la Fiscalia incideixen que, amb la seva actuació, tots ells pretenien vorellar l'aplicació de la legalitat constitucional i estatutària, amb la fi última de declarar la independència i "obligar a l'Estat a acceptar la separació" d'aquest territori.





"Finalitat que van ser a punt d'aconseguir amb els actes delictius que van executar posant així en greu perill l'ordre constitucional", incideix el Ministeri Públic.





El relat de fets de tots dos escrits de conclusions s'emmarca en un "context fàctic comú", constituït per l'estratègia planificada i les actuacions desenvolupades pels acusats "a fi d'aconseguir la independència de la Comunitat Autònoma de Catalunya com a nou Estat en forma de República, segregant-la d'Espanya, mitjançant l'acció combinada i sincronitzada de tres pilars bàsics: el parlamentari, l'executiu i el social", segons la tesi de Fiscalia.





FALTEN SET PROCESSATS, ELS FUGITS





En els escrits provisionals fets públics aquest divendres per la Fiscalia no apareixen tots els noms dels 25 processats pel procés independentista a Catalunya. En concret, falten set, els que en diferents moments de la instrucció han fugit d'Espanya. Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret porten ja un any fos del país, la major part del temps a Bèlgica, on han aconseguit eludir les ordres de detenció lliurades pel jutge Llarena.





Per la seva banda, la dirigent d'ERC Marta Rovira i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel es van anar uns mesos després que els anteriors, després de ser citades per l'instructor del Suprem, i també han aconseguit no haver de tornar per rendir comptes per la seva presumpta participació en el procés.