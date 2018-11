Els webs de Fiscalia i Vox, víctimes d'un ciberatac després de les peticions de presó als líders independentistes

El Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures i Ciberseguretat (CNPIC), dependent del Ministeri de l'Interior, ha detectat aquest 1 de novembre entre les 10.00 i les 11.00 hores un ciberatac de denegació de servei contra la pàgina web de la Fiscalia General de l'Estat, donant avís d'això al Centre Criptològic Nacional (CNN-CERT), adscrit en aquest cas al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).





Segons fonts d'Interior, el CNN-CERT ha obert una incidència a les 11.20 hores, coincidint amb la presentació dels escrits d'acusació provisionals contra els processats al Tribunal Suprem i en l'Audiència Nacional per la seva participació en la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i la declaració d'independència de Catalunya.





L'atac ha estat detectat per l'Oficina de Coordinació Cibernètica del CNPIC, que depèn de la Secretaria d'Estat de Seguretat.





De la mateixa s'ha donat trasllat a l'CNN-CERT, una vegada que es va comprovar per aquesta oficina que la pàgina web de la Fiscalia General de l'Estat no figura entre les infraestructures crítiques amb especial protecció.





A mig matí, la pàgina web de la Fiscalia funcionava amb algun problema de navegació puntual.





Aquesta web i la del partit polític Vox, que exerceix l'acusació en la causa contra els líders del procés sobiranista, estaven caigudes des d'almenys les 18.00 hores d'aquest divendres.





CRÍTIQUES A TWITTER





Un portaveu de la Fiscalia General de l'Estat ha confirmat que el servidor del seu web estava caigut, si bé no ha concretat si es deu a un error informàtic o un ciberatac.





El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha referit a aquest fet des del seu compte de Twitter: "L'atac a la web de Vox per part dels colpistes és una notícia excel·lent que demostra a ulls de milions d'espanyols qui està combatent el cop separatista. Els gossos de Torra i Puigdemont no ens espanten ".





Des un compte a Twitter, de recent creació, amb el nom d'un grup autodenominat 'Hackers per la República' s'ha reivindicat aquesta acció amb un missatge en català.





"Tot i que tenen noms diferents, són el mateix. Fiscalia i Vox units en contra de la llibertat democràtica del poble", deia el seu missatge a la xarxa social.





Aquest mateix divendres s'han conegut els escrits de conclusions provisionals tant de la Fiscalia com de l'Advocacia de l'Estat en els quals se sol·licita diferents anys de presó per als processats al Tribunal Suprem i en l'Audiència Nacional per la seva participació en la convocatòria de l'1 -O i la declaració d'independència.





Els ciberatacs són accions habitualment coordinades per provocar la denegació de servei (DDoS), bloquejant l'accés a les pàgines web.





Les Forces de Seguretat i altres operadors han investigat i impedit una infinitat d'atacs d'aquestes característiques contra pàgines web o sistemes informàtics, en moltes ocasions estratègics per al correcte funcionament de l'Estat.