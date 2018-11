L'ajuntament de Barcelona presenta la seva reforma de la Rambla

L'ajuntament de Barcelona ha presentat finalment la seva reforma de la Rambla de Barcelona. Quan el projecte estigui acabat la via tindrà un sol carril de circulació per sentit i s'eixamplarà voreres i tram central per oferir més espai al vianant, segons la proposta de l'equip guanyador del concurs de reurbanització de la via, Km-ZERO, transformació en la qual l'Ajuntament preveu invertir 35,6 milions d'euros.





La reforma es preveu començar per la zona de Colom i fer-la en cinc fases d'un any i mig cadascuna, començant a finals de 2019 o principis de 2020, ha explicat en roda de premsa aquest 2 de novembre la exregidor de Ciutat Vella i integrant de Km-ZERO, Itziar González, al costat de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i la regidora del districte, Gala Pin, en un acte al Gran Teatre del Liceu.





Així, el trànsit disposarà d'un sol carril de circulació per banda, de 3,5 metres d'ample -garantint el pas d'autobusos, vehicles de servei i veïns-, el que permetrà repartir espai sobrant a espai central i voreres, que passaran a tenir un ample mínim de tres metres, el que facilitarà el passeig dels vianants.





L'ample del tronc central variarà al llarg del passeig -des 11 metres el més estret a 30 metres el més ample-, i es mantindrà elevat i delimitat per una vorada -de 12 centímetres de alt-, igual que les voreres laterals, que també es mantindrà elevades.





Al costat de les voreres també hi haurà un cordó de servei de 2,8 metres d'ample per a càrrega i descàrrega, que serà reversible, de manera que permetrà guanyar espai per al vianant durant gran part del dia i facilitar la distribució urbana de mercaderies en una franja de servei en horari restringit, cosa que es senyalitzarà amb un sistema de LED integrat en el paviment que idicará la disponibilitat de places quan estiguin en funcionament.





PATRIMONI





Preveuen crear una nova zona a l'entorn de Colom i Drassanes -amb més bancs i cadires-, i hi haurà tres nous espais singulars que posaran en valor elements del patrimoni arquitectònic: un des del Palau Moja fins església de Betlem; un altre des del Pla de l'Os fins al Liceu, i un altre al Teatre Principal i la plaça que genera a la via, que estarà coberta de banda a banda pel mateix paviment, que tindrà un paper unificador.





Preguntats per si la proposta inclou un memorial per l'atemptat al passeig el 17 d'agost de l'any passat, Pin ha ressaltat que si contempla com ha de ser, però que volen treballar l'assumpte amb les famílies de les víctimes i presentar-lo en breu i per si sol per a "donar-li tota l'entitat que es mereix".





QUIOSCS





Preguntada pel futur de les parades d'antics ocellaires i dels quioscs, Pin ha recordat que aquesta estratègia s'està desenvolupant en el marc del Pla Especial de la Rambla, aprovat en 2016, en el qual ja no es contemplen els ocellaires, per la qual que tampoc estan en l'avantprojecte de la transformació de la via, i en el qual es fixa que els 11 quioscos de premsa s'han d'ubicar entre els arbres quan acabin les concessions en 2030, i els 12 de floristes es mantindran.









Davant crítiques del Gremi de Restautació, que ha assegurat que es volen reduir les terrasses a la via, la regidora ha ressaltat que l'avantprojecte "no dibuixa quantes terrasses hi haurà i quantes no", cosa que ha garantit que abordaran amb el sector, com assegura que l'hi van comunicar en una reunió la passada setmana.





CULTURA





Així, l'Ajuntament preveu invertir aquests 35,6 milions d'euros per reurbanitzar la Rambla i fer-la un passeig més confortable, amable i cultural, per la qual cosa s'ha elaborat un document amb 53 mesures i estratègies valorades en 1,4 milions d'euros, que aborden actuacions culturals, el turisme i com combatre la gentrificació.





El procés de disseny de la futura Rambla ha inclòs un Document d'Estratègies d'Actuació, que agrupa tres plans en diversos àmbits: un pla de gestió d'espais de gran afluència; un pla de dinamització comunitària i activació d'usos temporals, fugint del monocultiu d'activitats, i un pla de gestió cultural i equipaments.





Les estratègies inclouen declarar la Rambla com a espai d'excepcionalitat cultural -el que tindria efectes en la concessió de llicències-, crear un espai 'Cultura les Rambles' per visibilitzar la programació cultural de tot el passeig de forma conjunta, i potenciar els seus equipaments perquè la via sigui percebuda com la 'Rambla dels museus'.





També es preveu preservar l'ús d'habitatge existent per davant de qualsevol altre; crear instruments per gestionar Espais de Gran Afluència (EGA); mesures per ordenar l'activitat dels guies turístics i delimitar llocs concrets en els que s'aturin, i reconduir el fenomen del menjar per emportar i menjar al carrer, entre d'altres.





PER ALS VEÏNS





González ha ressaltat que el repte de la Rambla és com actuar davant d'una via "que s'omple de gent i es buida de veïns", i impedir que se centri en el monocultirvo turístic, que erosiona l'ecosistema de la via, en què alguns sectors impulsen una guerra en direcció contrària a la que es pretén, ha dit.





La tinent d'alcalde ha apostat per impulsar aquesta transformació per enforteixes l'vincles dels barcelonins amb la Rambla, i la regidora del districte ha defensat la necessitat de treballar per recuperar una via: "La Rambla que ens han tret".