La Infanta Cristina torna a la foto amb la família reial per l'aniversari de la Reina Sofia

La Infanta Cristina amb la família reial (Europa Press)





La Reina Sofia ha celebrat aquest divendres la seva 80 aniversari amb un dinar al Palau de la Zarzuela al qual han assistit tots els seus fills i néts, inclosos la infanta Cristina i els seus quatre fills.





La Casa del Rei ha difós una fotografia en què es pot veure, posant junts, als Reis Joan Carles i Sofia amb els Reis Felipe i Letizia i les seves filles i, en una fila superior, les infantes Elena i Cristina i els fills d'ambdues .





És la primera ocasió des de la proclamació de Felip VI en la qual es pot veure al Rei posant en una foto oficial amb la seva germana. La Infanta Cristina va deixar de participar en actes oficials a finals de 2011 després de l'esclat del cas Nóos.





El marit de la Infanta, Iñaki Urdangarin, va entrar a la presó el juny d'aquest any, però la mateixa Cristina va ser absolta de delicte fiscal.





La Infanta Cristina no va assistir al gener a l'esmorzar amb el qual el rei Joan Carles va celebrar el seu 80 aniversari. No obstant això, si bé no participa en actes oficials de la Casa Reial, sí que ha assistit a diversos esdeveniments familiars.





El passat mes d'abril va coincidir amb els Reis a la missa funeral amb motiu de l'aniversari de la mort del seu avi, el Comte de Barcelona, però no se'ls va poder fotografiar junts.





A la tarda, la Reina Sofia ha assistit, acompanyada del Rei Joan Carles, a un concert amb motiu del seu aniversari a l'Escola Superior de Música Reina Sofia. Es tractava del primer acte del Rei emèrit a l'agenda oficial de la Casa Reial des del juny, quan va presidir al costat del seu fill el Patronat de la Fundació Cotec.





Després, al juliol, Sarsuela va anunciar que per recomanació dels seus metges Joan Carles no aniria ni a Palma ni a la presa de possessió del president de Colòmbia, Iván Duque.





Els Reis 'emèrits' han arribat a l'escola, al centre de Madrid, i han estat rebuts amb 'vives' de més d'un centenar de persones que també han cridat "guapa" a la Reina i li han cantat aniversari feliç.





La Reina ha esperat al senyor Joan Carles, que caminava ajudant-se de un bastó, per entrar a l'edifici, acompanyats per Paloma O'Shea, presidenta fundadora de l'Escola Superior de Música Reina Sofia. Entre els convidats al concert hi havia el tenor Plácido Domingo o la infanta Pilar, germana del rei Joan Carles, entre altres personalitats.