Possible avançament electoral davant el rebuig d'ERC i PDeCAT a donar suport als pressupostos de Sánchez

Pedro Sánchez al costat de Joan Tardà (Europa Press)





A la negativa d'Albert Rivera de negociar el suport als Pressupostos per 2019 del Govern de Pedro Sánchez se suma ara el rebuig dels partits independentistes catalans com a resposta als escrits d'acusació que es van donar a conèixer aquest divendres. L'aliança dels socialistes amb Units Podem és del tot insuficient per aprovar els comptes del que comportaria al Govern a prorrogar els Pressupostos del PP per 2018 o convocar eleccions.





El gest que demanaven els independentistes per seure a negociar els comptes públics ha estat completament insuficient. És més, des del Govern s'ha negat que l'escrit d'acusació de l'Advocacia de l'Estat, diferent del de la Fiscalia, respongués a pressions o concessions.





Així ho confirma el vicepresident català Pere Aragonès, d'ERC: "Entenem que no hi ha hagut ni gest, ni moviment; no serà possible cap gest ni moviment ". També la portaveu de Junts per Catalunya Gemma Geis ha assenyalat que "no és un gest, sinó el contrari".





El president de la Generalitat Quim Torra, per la seva banda, destaca que és una "humiliació" que es vengués com "gest" l'acusació de l'Advocacia quan la consideraven "agreujant de les posicions inicials", ja que en un inici es va especular amb que només presentés escrit d'acusació referent a la malversació. I en aquest mateix sentit s'ha expressat el portaveu al Congrés d'ERC Joan Tardà: "L'Advocacia de l'Estat ha anat a més. Havia començat amb malversació i ara s'han apuntat a la sedició. Només hi ha una opció: que la fiscalia retiri les acusacions. El gest de l'Advocacia és absurd i ridícul".





Tardà ha insistit valorar la situació: "Si són tan importants els pressupostos, que ells facin la seva feina. Que facin allò que per principis democràtics haurien de fer ". Una afirmació que recorda al que va demanar Pablo Iglesias a Pedro Sánchez després de la seva recent visita a Oriol Junqueras a la presó de Lledoners.





El mateix que la consellera de Justícia Ester Capella: "No entrarem a parlar de pressupostos per qüestions òbvies. Queden aparcats. Per a nosaltres l'important és parlar de política en majúscules, dialogar sobre l'autodeterminació".





Per la seva banda, Pablo Iglesias descarta qualsevol intenció de canvi d'actitud des Podem: "Els que defensem el diàleg hem de seguir treballant per buscar una solució política i per posar fi a la judicialització del conflicte. És difícil, però és possible i cal seguir intentant-ho", va escriure aquest divendres al seu compte de Twitter. Els comuns assenyalen que seguiran treballant perquè hi hagi una sortida política per a Catalunya i alhora perquè hi hagi pressupostos, sense que una cosa exclogui l'altra, a diferència del que plantegen els independentistes.