La "responsabilitat última" del web de l'1-O recau en Presidència de la Generalitat

Imatge del bloqueig del web del referèndum il·legal (Europa Press)





La Guàrdia Civil atribueix "la responsabilitat última" del "disseny, activació i manteniment en el temps" del web referendum.cat que la Generalitat va utilitzar per informar sobre el referèndum l'1 d'octubre de 2017 que havia estat declarat il·legal pel Tribunal Constitucional , és del Departament de Presidència "en connivència" amb membres d'altres àrees del Govern. No s'ha pogut determinar quant va costar a l'erari públic sostenir-la.





Segons un dels darrers informes lliurats per la UCO al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga l'organització del referèndum, al qual ha tingut accés Europa Press, els implicats "van articular un pla preconcebut en què van participar coordinadament una pluralitat indeterminada de persones ", de les que identifica diverses, repartint-se les tasques.





L'informe assenyala de Presidència al llavors director del Centre de Seguretat de la Informació de la Generalitat, Xavier Gatius; al responsable de Riscos en aquest organisme, Joan Manuel Gómez Sanz; el director d'Estratègia del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Josuè Sallent Ribes, al seu director d'Estratègia, Xavier Milà i Vidal, el tècnic Daniel Crivillé Nogues i al responsable del Consorci d'Administració Oberta, Manel Sanromà.





Mentrestant, apunta la connivència del que va ser número 2 d'Oriol Junqueras, i responsable d'Economia del govern català, Josep Maria Jové Lladò, ja que "ha quedat constància pel contingut de les converses telefòniques" recollides per la Guàrdia Civil, que estava al corrent i degudament informat sobre quan s'anava a activar la pàgina web del referèndum ".





Així mateix, la UCO detalla la participació en el departament de Governació, de Jordi Cabrafiga, Enric Ocaña i Manuel Sanromà; en Justícia, de Xavier Bernardi i Ana Rubio; i en l'àrea d'Exteriors, de Marta Garsaballa Pujol i Xavier Puig Farre, al costat de personal al servei de la Fundació privada PUNTCAT i la mercantil situada al Regne Unit Essi Projects.





Entre ells, utilitzaven els sistemes SIGNAL i Skyp de comunicació segura "amb la finalitat de no ser detectats per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat" i van comptar a més amb "la necessària col·laboració de persones ubicades a l'estranger" i en concret, en Londres.





EL CTTI ESTAVA AL CORRENT DE TOT





Segons exposa, Sallent va exercir la tasca de "direcció i coordinació" del web del referèndum i per això, els responsables dels departaments de Justícia, Presidència i Exteriors "acudien a ell per solucionar qualsevol tipus de dubte sobre això". No obstant això, ell centralitzava les peticions de modificació del web en el tècnic Enric Ocaña.





Mila Vidal (CTTI) "estava al corrent de tot el que estava passant" i tot i que treballava amb Sallent sota comandament del director gerent del CTTI, la Guàrdia Civil creu que no li van informar sobre el disseny i l'activació de la web.





Gómez Sanz, per la seva banda, va participar en el disseny de l'estructura de la web en col·laboració amb tres persones (Josep Masoliver, Ignacio Jesús Amadoz, Eduard Martín Lineros i Jesús Bustos) la tasca principal va ser adquirir dominis que segons la Guàrdia Civil, " van servir, un cop tancada la web referendum.cat, per seguir mantenint-la activa sota direccions com 1octreferendum.cat, intentant burlar d'aquesta manera les ordres dictades per l'autoritat judicial.





NO S'HA POGUT DETERMINAR LA DESPESA





Van ser així Gomez Sanz, Masoliver, Bustos i "altres subjectes radicats a Londres" que la UCO no ha identificat fins a la data, van activar el 7 de setembre del web del referèndum: El CESICAT "va prestar col·laboració donant seguretat al web" amb el beneplàcit del seu director, a qui el primer informava. De fet, coneixia l'existència d'un grup de treball per referendum.cat i va arribar "fins i tot a animar a resistir fins al dia després" de la convocatòria il·legal.





L'informe reconeix que "no s'ha pogut determinar la despesa que el web del referèndum ocasionar a l'erari públic" encara que diu que "ha quedat patent" que "amb la finalitat de mantenir-la en el temps, la Generalitat de Catalunya, a través de personal al seu servei, va allotjar en altres dominis "el contingut de referendum.cat una vegada va ser clausurada," desobeint així i de manera reiterada els mandats de l'autoritat judicial ".