Iceta considera un error barrejar el debat dels pressupostos amb els judicis

Miquel Iceta, aquest dissabte a Tortosa (Europa Press)





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que "és un gravíssim error unir el debat dels pressupostos a un judici que no s'ha celebrat", ha afirmat que no té res a veure i ha recordat que també ho ha defensat així l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, en un article.





En l'acte de presentació del candidat del PSC a l'Ajuntament de Tortosa (Tarragona), Enric Roig, Iceta també ha destacat: "És tan ridícul pensar que aquí no es va cometre cap delicte, com pensar que se solucionarà amb molts anys de presó ".





Però ha afegit que cal respectar la independència del poder judicial: "Un govern no pot decidir qui va a la presó i qui no", i ha demanat que es respecti la presumpció d'innocència, ja que encara no s'ha celebrat el judici per el procés independentista.





"Els que volen escriure el final de la història abans que hagi començat el capítol fan un error molt absurd", ha indicat Iceta, que ha qualificat d'espectacle tant les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, com les dels líders del PP i Cs, Pablo Casado i Albert Rivera, respectivament.









"EL CONVENIENT ÉS ABAIXAR LA TENSIÓ"





Ha lloat la tasca del president del Govern, Pedro Sánchez, que "està intentat el més difícil del món, que és solucionar un problema que està enverinat pel pas del temps", després del que ha acusat la dreta de no saber resoldre-ho i de incrementar-lo.





"Les píndoles antiinflamatòries del doctor Pedro Sánchez estan funcionant", ha assegurat el líder del PSC, que ha indicat que el convenient és baixar la tensió, i permetre que es parli amb tranquil·litat.





Per això ha demanat diàleg i la reconciliació, i ha culpat la independència de dividir la societat catalana, però ha cridat a parlar sobre autogovern, finançament: "Necessitem un pacte, però no per trencar".





Iceta ha repassat algunes de les partides pressupostàries que ha presentat el Govern per als PGE, com la pujada del Salari Mínim Interprofessional o l'increment de les pensions mínimes i ha assenyalat que "mai uns pressupost han pogut recollir mesures perquè la gent visqui millor i tingui millors oportunitats ".





A més, ha recordat que els catalans es beneficiaran de 2.200 milions d'euros més, pel que ha reiterat que votar 'no' és votar per no tenir més recursos per a Catalunya: "Que això ho diguin alguns que nit i dia tenen el país en la boca i el benestar dels catalans a la boca, ja que és com a mínim un contrasentit ", ha asseverat el líder socialista.