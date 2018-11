La puntualitat en totes les xarxes de Rodalies ha empitjorat des de 2013

Renfe ha admès que la puntualitat de totes les seves xarxes de Rodalies, sense cap excepció, presenta r egistros de puntualitat pitjors als collits fa cinc anys, sent les xarxes de València, Astúries i Múrcia les que pitjors registres presenten en comparació a 2013.





Així consta en la resposta donada pel Ministeri de Foment al diputat de Ciutadans Fernando Navarro, que havia registrat al Congrés una pregunta per conèixer l'evolució del percentatge de trens puntuals en les xarxes de Rodalies.





En la seva resposta, Renfe especifica que una circulació és impuntual quan arriba a destinació amb més de tres minuts de retard, considerant per tant puntual qualsevol tren que arriba amb un retard inferior a aquest temps.





VALÈNCIA COLLITA EL PITJOR REGISTRE DE PUNTUALITAT





La xarxa de Rodalies de València va registrar durant el primer semestre el pitjor dels registres, ja que és l'única xarxa que no va arribar al 90% de trens puntuals (88,8%), fet que suposa 1,7 punts percentuals menys que el passat any, però fins 9,2 menys respecte al 2013, la major de les caigudes.





Deixant de banda València, les xarxes que presenten pitjors registres de puntualitat són les de Múrcia (92,2% dels seus trens es consideren puntuals), el 'Rodalies' de Barcelona (93,9%), Santander (95,2% ), Astúries (95,3%) i Madrid (95,7%).





Els segueixen les xarxes de Rodalies de Sevilla (96,3%), Sant Sebastià (96,9%), Bilbao i Santander (totes dues amb un 97,6%), Cadis (98,3%) i Màlaga (98,4 %), que són les ciutats que presenten un millor índex de puntualitat.





TRENS SUPRIMITS





D'altra banda, la resposta també reflecteix el percentatge de serveis de trens suprimits, sent les principals causes per supressions totals per causes imputables a Renfe les avaries de material o la gestió de l'operador.





En aquesta ocasió, torna a ser la xarxa de Rodalies la que presenta pitjors dades, ja que si el 2013 registrava un 0,1%, en el primer semestre del 2018 va suspendre el 4,5% dels seus serveis. No hi ha cap altra xarxa que arribi l'1% de trens suprimits, sent la xarxa de Madrid (0,6%), Múrcia (0,5%), Barcelona, Sevilla i Bilbao (totes elles amb un 0,4% de suspensions ) les que registres més elevats presenten.