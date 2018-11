Cospedal abandona la direcció del PP pels àudios de Villarejo

La ex secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciat que ha comunicat al president del PP, Pablo Casado, que renuncia al seu lloc en el Comitè Executiu Nacional del partit, però no fa cap referència al seu escó al Congrés dels Diputats. Aquesta renúncia es produeix després de publicar-se diversos àudios de les seves converses amb el excomissari José Manuel Villarejo.





Cospedal justifica la seva decisió per evitar que "els múltiples atacs" que diu haver rebut aquests dies per aquestes converses es facin extensius al PP i al seu actual president, Pablo Casado.





L'exministra de Defensa reitera que mai ha mentit sobre el seu coneixement de l'excomissari Villarejo i que havia mantingut algunes reunions amb ell.





"Sempre ho vaig fer pensant i segueixo pensant que era la meva obligació com a Secretària General per tenir tota la informació possible sobre els fets que poguessin perjudicar a la meva formació i en aquest sentit vaig actuar, perquè la meva lluita contra la corrupció que podia afectar al meu partit ha estat sempre una prioritat en la meva funció com a Secretària General", argumenta.





En la seva opinió, "les manipulacions que s'estan fent de les cintes publicades tracten d'oferir una imatge distorsionada de la realitat, són extractes editats que solament tracten de perjudicar i danyar" la seva imatge personal, la qual cosa no vol que s'estengui al PP.





Abans de la roda de premsa posterior al comitè de direcció del PP que ha presidit Pablo Casado, Cospedal ha fet públic un comunicat en el qual renuncia a ser membre en el Comitè Executiu Nacional del partit, un lloc que Casado li va oferir el passat mes de juliol després de guanyar el congrés extraordinari del PP, dins del contingent de lliure designació que té el president del partit. De fet, el nou líder del PP va oferir aquest mateix càrrec de vocal a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, però aquesta no va acceptar.





CASADO MARCA DISTÀNCIES





Des que dilluns passat va esclatar aquest cas, després de difondre's els primers enregistraments de Villarejo, Casado va optar pel silenci, a l'espera de conèixer el contingut d'aquests àudios. Dijous passat, des de Huelva, va dir que el seu "únic compromís" és amb els afiliats que li van triar president del PP per primera vegada en unes primàries. "I el meu compromís és exemplaritat, transparència i rendició de comptes. Qualsevol conducta que s'aparti, comptarà amb el meu absolut rebuig", va asseverar.





Cospedal va dir divendres passat, el mateix dia que es va conèixer l'encàrrec d'espiar a Arenas, que es tractava de "la seva obligació" com a nombre dos del Pàg. En tot cas, va assenyalar que el treball no es va arribar a concretar i mai es va pagar al policia per investigar Arenas.