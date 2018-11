Aquest dilluns 5 de novembre la plantilla de Tepsa al Port de Barcelona ha aconseguir paralitzar amb èxit les operacions d'entrada de camions i cisternes a l'àrea de càrrega del port.





Els treballadors de Tepsa, agrupats entorn del sindicat CGT, han convocat una vaga indefinida de dues hores per torn per queixar-se dels estàndars de seguretat establerts a l'infraestructura portuària.





Els piquets de vaga compten amb presència solidària d’altres seccions del Port com Remolcadors, APM, Estibarna, Mooring i del propi sindicat CGT.





La vaga està afectant des de primera hora l’abastiment de camions que transporten combustible i material químic a empreses com MEG Global, Cepsa, Dow, Exxon, Innovyn, Shell, Ercros, i es produeix pocs dies després de l'accident produït per una ràfega d'aire que va provocar el xoc d'un buc contra el moll d'inflamables.





ELS OBJECTIUS DE LA VAGA





Aquesta vaga es fa amb l'objectiu que es readmetin tres treballadors acomiadats recentment, així com per aturar l'externalització que està posant en risc una de les zones amb més perill químic i explosiu de Catalunya.





Fins el moment, ni l’Autoritat Portuària, ni l’Ajuntament de Barcelona, ni la Generalitat de Catalunya s’han pronunciat. Tant pel que suposa en risc real per les centenars de milers de persones que viuen a prop, com per assegurar un treball digne i de qualitat en un servei públic que depèn de les seves administracions.