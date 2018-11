El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, compareixerà davant el ple del Parlament de Catalunya el proper any coincidint amb el X aniversari de l'ens per fer balanç i parlar dels objectius futurs, i serà la primera vegada que un director d'aquesta oficina doni explicacions en el ple de la Cambra.





Així ho han anunciat Gimeno i el president del Parlament, Roger Torrent, en una roda de premsa conjunta després de reunir-se amb motiu de l'aniversari, i tots dos han constatat que és un bon moment per retre comptes després d'una "etapa fosca" liderada per l'anterior director Daniel de Alfonso, polèmic per unes gravacions amb l'exministre Jorge Fernández.





Per Torrent, la relació de l'Oficina, com a organisme autònom que depèn del Parlament, amb la càmera "ha de ser més estreta que fins ara" en temes com el rendiment de comptes, i per això, s'ha compromès a potenciar la relació constant per garantir no només l'eficiència sinó treballar conjuntament en projectes de futur, en les seves paraules.





PREMI A LA INVESTIGACIÓ PERIODÍSTICA





Amb motiu d'aquest aniversari, Antifrau ha presentat la seva nova imatge corporativa, i té previst convocar un premi de periodisme d'investigació contra la corrupció i promoure l'any que ve una exposició al Palau Robert sobre les activitats contra la corrupció a Catalunya.





A més, presentaran un nou baròmetre de la corrupció el mes que ve, actualitzaran el 'Atles de la corrupció' a Catalunya, i faran un informe ressaltant els casos d'èxit en els seus deu anys d'activitat.





1.420 DENÚNCIES





Torrent ha destacat que en aquests deu anys l'oficina ha rebut 1.420 denúncies, moltes d'elles a través de la bústia anònim, i ha exalçat que l'OAC "juga un paper imprescindible en la lluita contra la corrupció".





"El Parlament es compromet com a institució a oferir les eines necessàries perquè l'oficina pugui treballar", ha assegurat Torrent, que ha ressaltat la ferma voluntat del Parlament en la lluita contra la corrupció i a favor de la transparència.





supervisar CONTRACTES





A més, Gimeno ha demanat al Parlament ia la Conselleria d'Economia que facin possible que Antifrau sigui l'organisme que tingui la competència de la supervisió dels contractes del sector públic, a través de la propera llei d'acompanyament, assumint així una nova funció.





Sobre quantes investigacions han acabat en sentència ferma condemnatòria, Gimeno ha indicat que en aquests deu anys han estat tres o quatre i hi ha molts altres casos investigant encara, però ha ressaltat que l'objectiu de l'oficina no és fer de fiscal, i que el seu paper va més enllà de portar casos al jutjat i aconseguir condemnes, ja que té altres funcions com la preventiva.