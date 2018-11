La Comissió de Policia de Catalunya, presidida pel conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha aprovat aquest dilluns el protocol d'ús de les pistoles elèctriques taser per a les policies locals de Catalunya, que està restringit als responsables de servei expressament autoritzats i formats.





Segons ha informat Interior en un comunicat, aquest protocol preveu que els policies locals que facin servir la taser cursin una formació impartida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que inclou aspectes com l'ús de l'arma però també procediments i normes deontològiques, així com sobre l'ús de desfibril·ladors.





El protocol preveu que només es poden usar armes policials en les situacions de "risc racionalment greu" per a la vida o la integritat física dels agents o terceres persones, o danys que puguin comportar greu risc per a la seguretat ciutadana, i en el cas de les taser ha de respondre a principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.





A la Comissió de Policia s'ha informat favorablement de la creació de la Policia Local de Maçanet, i s'han posat en comú aspectes en matèria de col·laboració i coordinació de les diferents policies locals i el cos dels Mossos d'Esquadra.





En aquesta comissió també participen l'Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Ajuntament de Barcelona, i en la d'aquest dilluns ha estat convidat el president de l'Associació de caps i comandaments de les Policies locals de Catalunya i superintendent de Badalona, Conrado Fernández.