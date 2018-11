El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, s'ha mostrat contrari aquest dilluns a iniciar una reforma del Codi Penal per adequar el delicte de rebel·lió als temps actuals perquè podria "contaminar" el procés judicial obert contra els dirigents del procés sobiranista.





En roda de premsa amb motiu de la reunió de l'Executiva Federal del PSOE, Ábalos ha opinat que aquesta proposta, defensada per Pedro Sánchez a l'oposició, té tot el sentit a causa del debat existent sobre si pot o no haver delicte de rebel·lió sense violència armada.





Però ha advertit que en el context actual, amb el procés judicial del procés independentista en marxa, aquesta iniciativa "no cap" iniciar-la ara.





El maig passat, la va plantejar el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, quan llavors era només el líder de l'oposició, perquè en aquest moment ja hi havia una discussió entorn a si els successos a Catalunya de l'any passat corresponien a un delicte de rebel·lió o sedició.





Va ser en aquestes dates quan Sánchez, en una entrevista a la televisió, va reconèixer que, al seu entendre, a Catalunya s'havia produït un delicte de rebel·lió tot i que no hi va haver un aixecament armat.





Precisament Sánchez va defensar adequar el delicte de rebel·lió als temps que corren perquè tal com està tipificat en l'actualitat apareix excessivament vinculat al fet que es produeixi un alçament de tipus militar.





"Per això ho plantegem, per intentar superar aquesta polèmica" sobre si pot haver rebel·lió sense aixecament en armes, ha explicat Ábalos, que ha precisat que els socialistes, quan van llançar aquesta idea, "mai" van arribar a parlar de "penes".





I encara que el debat segueix avui sent pertinent, el PSOE considera que no pot fer una proposta legislativa en aquest sentit "en paral·lel" al procés judicial en marxa, perquè el "contaminaria".





"Anem a veure com conclou (el procés judicial) i quins ensenyaments cal treure d'aquest procés", ha tancat.





De fet, ha afirmat que tant ell com Sánchez, en les seves intervencions com a líders del PSOE a l'oposició, solien parlar indistintament de rebel·lió i sedició per evitar inclinar cap a un costat o un altre i deixar que sigui la justícia la que determini quins delictes es van cometre a Catalunya en el desenvolupament del pla per declarar la independència.





UNA REFORMA QUE S'HA ANAT ALLUNYANT





Poc després d'arribar al Govern central, la ministra de Justícia, Dolors Delgado, va confirmar en seu parlamentària que l'Executiu Sánchez mantenia la intenció de canviar el delicte de rebel·lió per adaptar-lo a les "noves situacions" i "actors".





Tot i això, ha destacat que aquesta reforma requeria un "debat assossegat" on s'arribi al "màxim dels consensos" per afrontar les "noves situacions, fins i tot nous actors" que poden aparèixer en relació al delicte de rebel·lió.





Un mes després, la portaveu del Govern central, Isabel Celaá, assenyalava en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que "no és procedent ni està decidit" cap projecte per modificar el delicte de rebel·lió.





Ábalos ha posat avui data a la proposta: en cap cas abans que es dicti sentència en el cas del procés sobiranisme.