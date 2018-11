El Parlament constituirà aquest dimarts 6 de novembre una comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que va intervenir la Generalitat, i que es va mantenir en vigor entre el 27 d'octubre de 2017 i el 2 de juny de 2018, 218 dies.





Es tracta d'una proposta de JxCat, que considera que hi va haver diverses "il·legalitats" durant aquells set mesos i vol que la Cambra analitzi cadascuna de les mesures concretes que va adoptar el Govern central durant aquest temps.





Segons el document que van presentar al costat d'ERC per impulsar aquesta comissió, també volen que serveixi per "quantificar els danys per les mesures aplicades" i indagarà si es poden determinar responsabilitats penals.





El ple del Parlament va validar constituir aquesta comissió el 4 de juliol d'aquest any, i ho va fer amb els 75 vots a favor de JxCat, ERC, la CUP i els comuns, i els 57 vots en contra de Cs, PSC i PP, els quals van negar il·legalitats en l'aplicació d'aquest article.





Aquest dimarts es constituirà la comissió triant als que seran el seu president, vicepresident i secretari, i es tornarà a citar per d'aquí a unes dues setmanes perquè els grups proposin el pla de treball i les seves propostes de compareixents.





Fonts parlamentàries consultades per han explicat que JxCat i ERC proposaran que la presideixi el diputat del primer grup Toni Morral, una decisió que ha de sumar suports a la resta de partits per ser una realitat.





El portaveu de JxCat a la Cambra, Albert Batet, ja va avançar al juny que proposarien la compareixença del delegat del Govern a Catalunya durant l'aplicació del 155, Enric Millo, per ser un dels "executors" de la intervenció de l'autonomia.





Serà la tercera comissió d'investigació que el Parlament posa en marxa en aquesta legislatura: les dues primeres van ser una sobre els atemptats jihadistes d'agost de 2017, ja a ple rendiment, i una altra sobre el magatzem de gas Castor, que va citar als seus primers compareixents la setmana passada.





destitucions





L'article 155 es va posar en marxa hores després que el Parlament declarés la república i va suposar, entre altres mesures, la destitució de tot el Govern, dels comandaments dels Mossos d'Esquadra i la dissolució del Parlament.





Partits com el PP i Cs s'han mostrat partidaris de tornar-lo a aplicar per considerar que el Govern de Quim Torra manté la seva voluntat de desobeir, però la responsabilitat de reactivar-és del Govern central --amb autorització del Senat--, que el rebutja.