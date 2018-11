Colau demana als independentistes "cap fred" per valorar els Pressupostos Generals de l'Estat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al PDeCAT i ERC que valorin la proposta de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) "amb objectivitat i cap fred", ja que creu que són beneficiosos per a Catalunya i no votar-los no millorarà la situació de la comunitat.





Colau ha dit que Catalunya necessita aquests comptes ja que els seus serveis públics estan al "límit", i ha opinat que s'ha de prioritzar per sobre de la situació dels polítics presos.





Ha reclamat el sobiranisme tingui una "mirada llarga", en una entrevista a Catalunya Ràdio.





"Que valorin amb objectivitat i cap fred quina és l'alternativa a no votar els pressupostos", ha demanat Colau, que ha apuntat a unes possibles eleccions anticipades a Madrid que acabin en un Govern de PP i Cs, cosa que no millorarà la situació en Catalunya, ha opinat.





Preguntada per la seguretat a Barcelona, ha assenyalat que tot i que és una de les ciutats més segures del món s'ha de seguir treballant per millorar-la, i ha afirmat que es posen "tots els recursos" perquè així sigui.