Endesa ha anunciat que portarà a terme un pla d'infraestructures per implementar punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a les principals carreteres de l'Estat i estacions addicionals en les principals ciutats per revertir "el fre" que suposa la manca de llocs de recàrrega per a la mobilitat elèctrica.





Ho ha explicat la directora general d'Endesa a Catalunya, Isabel Buesa, aquest dimarts a Barcelona durant l'acte d'arribada del cotxe que està recorrent Espanya en motiu de la II edició de la Volta a Espanya en vehicle elèctric, una iniciativa de la companyia per divulgar la mobilitat sostenible.





Endesa es proposa instal·lar en la primera fase del projecte d'un punt de recàrrega que permeti omplir fins a un 80% les bateries del vehicles elèctrics en només 25 minuts en estacions ubicades en cada 100 quilòmetre de les carreteres troncals del país.





La segona fase contempla la instal·lació de diversos punts de recàrrega no tan ràpida en llocs de les ciutats on la gent es pari durant un temps no molt prolongat, com centres comercials i àrees de servei perquè la gent pugui recarregar el seu vehicles quan vagi a comprar o veure un espectacle.





"Tot això ho unirem perquè sigui més capil·lar i es converteixi en una manera senzilla de funcionar", ha explicat Buesa, que ha detallat que els llocs de recàrrega seran per a tot tipus de vehicles i que el projecte es desenvoluparà al costat de administracions i clients de la companyia.

El projecte, que tindrà un termini de cinc anys, es donarà a conèixer el proper 16 de novembre en un acte a Madrid.