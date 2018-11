Jornada de declaracions per als germans Bustos davant el Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i l'exregidor del mateix municipi, Francisco Bustos, han donat testimoni aquest matí a la vista d'una causa separada del 'cas Mercuri' que investiga els suposats viatges pagats a polítics per part de l'empresa de residus Smatsa a la localitat de Sabadell.





A la seva sortida del jutjat, l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha afirmat "ser tan innocent com el primer dia" després de prestar declaració en qualitat de investigat.





El germà de l'exalcalde i exregidor, Francisco Bustos, ha negat que l'empresa concessionària de la neteja viària i recollida de residus Smatsa pagués viatges a càrrecs del consistori, ha explicat l'advocat de l'acusació popular en algunes peces del cas Mercuri, Raúl García Barroso .





Així ho ha dit Barroso aquest dimarts davant els mitjans a la sortida dels jutjats de Sabadell, on han declarat, en qualitat d'investigats, l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà, i el director de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic, Xavier Izquierdo , per la peça 28 de la causa --que investiga presumptes irregularitats d'adjudicació a la concessionària Smatsa--.





Barroso ha detallat que Francisco Bustos, però, no ha trobat arguments per justificar els viatges conjunts, que com han apuntat les investigacions va regalar l'empresa a càrrecs públics i funcionaris del consistori del Vallès.





Pel que fa al pagament d'una acte de campanya a electoral el 2011, que suposadament va abonar Smatsa, el lletrat ha explicat que Manuel Bustos ha declarat que "no formava part del grup" que ho va organitzar.





L'advocat ha indicat que hi ha altres membres del govern socialista de l'època Bustos que també van gaudir d'aquests viatges com l'actual candidata a l'alcaldia de Sabadell, Marta Farrés, i no ha descartat demanar la seva declaració en el futur.





La jutge que està instruint el cas Mercuri, Beatriz Faura, ha citat, per aquesta peça 28, a un total de 18 persones i prop d'una vintena de testimonis per diversos delictes com tràfic d'influències, prevaricació, falsificació documental, frau electoral i blanqueig de capitals.