El PP salva Borrell d'una reprovació dels nacionalistes al Senat

El ple del Senat ha rebutjat aquest dimarts la reprovació del ministre d'Afers Exteriors i Cooperació, Josep Borrell, sol·licitada pel PDeCAT, que ha comptat amb el suport d'ERC i del PNB, l'abstenció de Units Podem i el vot en contra de la resta de grups.





El PP ha mantingut el rebuig a la iniciativa tot i que PDeCAT ha revelat davant el Ple que demanava la reprovació per l'assumpte d'Abengoa i sense esmentar el seu enfrontament amb Borrell per Catalunya. El portaveu del PSOE, Ander Gil, ha votat per error a favor.





El mateix portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, havia subratllat aquesta tarda que el seu grup té arguments per censurar Borrell però no precisament els de l'PDeCAT i que al seu judici avui era més important mantenir la unitat de les formacions constitucionalistes davant del " desafiament "de l'independentisme català.





El PDeCAT havia presentat aquesta moció després de la interpel·lació fa quinze dies a Borrell al Senat en què el seu portaveu, Marta Pascal, va abordar al ministre sobre Abengoa però es va enfrontar fonamentalment amb ell per la gestió sobre Catalunya. No obstant això, quan Pascal ha sortit a la tribuna aquesta tarda per explicar per què el seu partit demanava la reprovació, no ha esmentat l'assumpte català.





Ha recordat únicament la sanció al ministre per la Comissió Nacional del Mercat de Valors per un presumpte ús d'informació privilegiada en vendre accions d'Abengoa, cas sobre el qual el ministre ha passat "de rositas" i que al seu parer l'inhabilita per seguir en el Consell de Ministres.





"¿Això és seriós?", Li ha preguntat en la rèplica al portaveu d'Exteriors del PP, Carlos Aragonés, que ha advocat per "limitar l'objecte de la censura a ser possible a la gestió ministerial" o en tot cas donar temps a la Cambra per reflexionar sobre el que es planteja, ha dit. "No podem ni tan sols abstenir-nos", ha afegit el portaveu popular.





Pel PSOE ha sortit a la tribuna l'expresident de la Generalitat de Catalunya José Montilla, que ha assegurat que les "veritables raons" del PDeCAT per reprovar el ministre no té a veure amb Abengoa sinó amb que "compleix les seves obligacions" quan per exemple li va retirar l'acreditació diplomàtica al representant de Flandes a Espanya pel seu suport al secessionisme.





També la portaveu d'Units Podem, Idoia Villanueva, ha reclamat al partit català que digui "obertament" per què vol que dimiteixi Borrell, sense "excuses". Ha explicat per això l'abstenció del seu grup, tot i compartir que Borrell ha de donar "més explicacions" sobre la venda d'accions d'Abengoa.





SUPORT D'ERC I PNB





La reprovació ha tingut "un sí en majúscules" d'ERC, que ha censurat l'assumpte d'Abengoa però sobretot l'actitud de Borrell contra l'independentisme. "L'obsessió per Catalunya el porta a fer una diplomàcia destructiva en el seu intent de reposar la imatge danyada de l'Estat espanyol després de la repressió del 1.O i l'existència de presos polítics i d'exiliats", ha dit el portaveu Jordi Martí.





També el PNB ha donat suport a la reprovació encara que el seu portaveu, Jokin Bildarratz, s'ha referit en la seva argumentació únicament a l'assumpte d'Abengoa, un cas "clar" per què un ministre hauria de dimitir.