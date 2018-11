Els Mossos es reuneixen amb tot l'arc parlamentari per reclamar millores laborals i salarials

Els moviment MosS.O.S, format de manera espontània per diversos efectius del cos, i els principals sindicats representatius, tenen previst reunir-se de manera conjunta amb tots els grups de l’arc parlamentari excepte la CUP durant aquesta setmana i la següent.





L'objectiu és desblocar el conflicte existent entre l’administració i el cos policial. Tant MosS.O.S com sindicats denuncien la dilació del Departament d’Interior a la hora de fer efectius els acords sindicals signats i els deutes pendents amb els seus treballadors, com ara la compensació econòmica per haver treballat al dispositiu planificat pels fets de l’1 d’octubre (ÀGORA) que, un any després, encara no ha estat retribuïda.





Així mateix, el moviment manifesta que el cos de Mossos necessita de manera urgent una injecció econòmica per pal·liar el dèficit d’efectius existent al cos, que es tradueix en una greu manca de seguretat per a la ciutadania, i a que els agents puguin patir situacions de risc al carrer.