El sindicat USPAC de Mossos demana a tots els partits que no els usin "com a arma política"

"Deixeu-nos en pau!". Així de contundents es mostren els Mossos representats pel sindicat USPAC respecte a les darreres polèmiques sobre la politització de la policia autonòmica.





Els mossos demanen a totes les forces polítiques de Catalunya que deixen d'usar el cos com una "arma política". En primer lloc, perquè dintre del cos hi ha gent de tots els pensaments i condicions i, a més, perquè l'ús partidista dels Mossos debilita el seu paper davant la ciutadania "posant en perill l'ordre públic".





"Per tot això i per la coherència que el poble de Catalunya es mereix, vosaltres feu la vostra feina, que nosaltres farem la nostra, protegir i vetllar per la seguretat de tots els ciutadans", conclou el comunicat.