Els Mossos diuen prou: es manifestaran contra Buch el 17 de setembre per les seves condicions laborals

Agents dels Mossos d'Esquadra es concentraran el 17 de setembre a les 8.00 hores davant de la Conselleria d'Interior de la Generalitat convocats per la iniciativa 'MosS.OS' i tots els sindicats policials per protestar per les seves condicions laborals, segons un comunicat difós en un grup de Telegram d'aquesta iniciativa --que compta amb gairebé 4.000 agents- i pels propis sindicats.





Membres de 'MosS.OS' i tots els sindicats del cos policial català han consensuat aquest dijous en una reunió fer la concentració i comunicar l'inici de més mobilitzacions a la resta de la taula de funció pública --a la qual no tenen accés-- per "reivindicar el deute que es fa perpètua amb tots els funcionaris de la Generalitat".





Han demanat la participació d'agents de tot el cos per exigir mesures que vetllin per la seva seguretat i "es posi fi a l'espoliació continuada" durant la mobilització, que coincidirà amb una reunió del Consell de la Policia.





La reunió també ha servit per constatar que 'MosS.OS' no està controlat per cap delegat sindical i s'ha acordat que aquest moviment i la concentració "seguirà sense sigles".





La iniciativa s'ha originat a partir del "malestar del col·lectiu d'agents que formen aquest cos respecte de la deixadesa i falta de compromís" del Govern, segons el comunicat.