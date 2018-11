Arrimadas diu que Torra és el "defensor d'Otegi"

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat aquest dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, de ser "el defensor d'Otegi" en haver demanat comparèixer al Parlament per criticar el sistema judicial espanyol després de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre el dirigent d'EH Bildu, i li ha demanat que aclareixi com preveu no acatar les hipotètiques sentències del procés sobiranista.





"Li demano que concreti. Què vol dir que no van a acatar les sentències? Van a atacar als jutges? Van a permetre que s'assalti al Parlament?", ha preguntat en la seva intervenció en el ple, en resposta a Torra, i ha advertit que si la resposta és una manifestació a l'independentisme no li semblarà suficient.





Ha alertat Torra que "li van a passar per sobre les masses escalfades per vostè", en referència als Comitès de Defensa de la República (CDR), als quals s'ha referit com ordres.





Arrimadas ha retret al president català que demanés a última hora de dimarts comparèixer al ple d'aquest dimecres i no hagi aportat cap novetat, segons ella: "Ha dit el de sempre. Presos i que no van a donar suport als pressupostos de l'Estat. Jo esperava alguna novetat".





Així mateix, li ha retret que s'hagi referit al cas d'Otegi i el tribunal d'Estrasburg sense "ni un esment als 850 morts d'ETA ni als més de 2.000 ferits", i que lamenti que el Govern no hagi pressionat la Fiscalia perquè modifiqui la seva acusació als líders sobiranistes, el que atacaria la separació de poders.