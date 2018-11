Detecten complements salarials fora de conveni de la Corporació de Mitjans Audiovisuals

La Sindicatura de Comptes va detectar l'abonament d'alguns complements salarials individuals no establerts en el conveni col·lectiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) durant l'exercici 2016, segons recull en l'informe 21/2016 relatiu a la CCMA SA.





En el document, conclou que la corporació no disposa d'un procediment de control horari per al seu personal ni tampoc per a l'autorització i control de determinats permisos i absències.





Observa que els convenis col·lectius de la CCMA SA determinen diferents nivells salarials, i del tipus 'H' preveu que la retribució es fixi de manera individual i el conveni només diu que el salari base ha d'estar relacionat amb els establerts en les taules del conveni.





En conseqüència, les retribucions de treball que tinguin assignat aquest nivell han de comptar amb l'informe conjunt dels departaments competents en matèria de funció pública i de pressupostos, si bé en l'exercici fiscalitzat la corporació no havia sol·licitat aquest informe per als llocs de treball nivell 'H'.





A l'informe, la Sindicatura afirma que la selecció del personal que ha d'ocupar aquests llocs de treball nivell 'H' es fa de forma directa i per tant "no queden garantits els principis d'igualtat, mèrit i capacitat".