Dreamworks prepara el remake de Shrek i El gat amb botes, una pel·lícula que anirà a càrrec de Chris Meledandri, productor de la saga Gru: El meu dolent preferit, a qui li agradaria reunir de nou a les veus originals del film.





Segons informa Variety, el productor ha acceptat la petició d'Universal Pictures de crear una nova història del popular ogre verd i el gat espadatxí que connecti amb les noves generacions. "El repte per a nosaltres ha estat trobar alguna cosa que realment sentim com que no és simplement una altra pel·lícula més d'una saga", ha assenyalat el productor.





Meledandri, que compta amb una gran trajectòria com a productor amb títols com Els Minions, El Grinch o Super Mario Bros: La pel·lícula, assegura que un punt clau de l'èxit d'un llargmetratge d'animació resideix en els actors que posen veu als personatges i afegeix que espera comptar amb el repartiment original de Shrek pel remake.





En la versió original del film Mike Myers, Eddie Murphy i Antonio Banderas van prestar la seva veu a Shrek, Ase i El gat amb botes, respectivament. En català, Banderes va tornar a ser la veu del divertit animal i van prendre el relleu dels altres personatges els dobladors Juan Muñoz i José Mota.





"Quan recordes la feina dels dobladors, t'adones que són impressionants", assenyala Meledandri, "podríem començar de zero, però em tira molt la nostàlgia i vull tornar a aquestes caracteritzacions".





Aquesta volta de rosca de la història arriba dos anys després que Comcast, propietària d'Universal, comprarà DreamWorks, productora de les cintes anteriors del gegant verd, per 3.800 milions de dòlars.





La saga de Shrek està composta per quatre pel·lícules: Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Shrek Tercer (2007) i l'última entrega Shrek, feliços per sempre (2010). La franquícia, juntament amb el spin-off de El gat amb botes, ha amassat a nivell mundial més de 3.500 milions de dòlars.