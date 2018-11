Prop del 40% dels metges atesos en el Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM, en les seves sigles en català) pateix simptomatologia depressiva i / o ansiosa que respon a factors ambientals --quadres adaptatius-- que poden ser de l'entorn laboral o familiar.





Ho ha explicat el director de programes assistencials de la clínica que realitza aquest programa, Eugeni Bruguera, que ha afirmat que "circumstàncies com la pressió laboral juguen un paper" rellevant en aquests casos.





El programa, impulsat pel Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) a la Clínica Galatea de Barcelona, ha atès 2.500 metges en els seus primers 20 anys, amb uns 200 nous pacients anuals, i el 80% són atesos per trastorns mentals, mentre que el 20%, per addiccions.





"En aquests 20 anys, hi ha hagut una evolució gradual en què els metges veuen el PAIMM com un programa d'ajuda, i no de control", i mentre que en l'inici del programa acudien més per pressions de l'àmbit laboral, això ha anat canviant i actualment la gran majoria (el 95%) va al servei de forma voluntària.





La causa més important d'addiccions és l'alcohol, que representa el 11% dels atesos, seguit d'altres substàncies (9%) entre les quals destaquen els hipnosedants, els opioides de tipus farmacèutic i la cocaïna: "En les drogues il·legals, el consum és menor que en la població general, i les relacionades amb l'automedicació, les taxes poden ser superiors ", ha observat Bruguera.





El responsable dels programes de Galatea ha celebrat que el 80% dels pacients aconsegueix rehabilitar-se, i ha apuntat que a l'inici hi havia més demanda de trastorns addictius, perquè van ser els primers a acudir, i posteriorment hi va haver un augment dels trastorns mentals, però des de llavors s'ha mantingut estable.





MÉS DONES JOVES





Tradicionalment, la franja majoritària entre els atesos era entre 45 i 55 anys, però en els últims anys s'ha incrementat considerablement el grup de metges joves, especialment de menors de 35 anys, i en aquest grup la demanda de dones duplica la d'homes, mentre que al general d'atesos són el 60%.





El PAIMM ofereix assistència especialitzada als professionals afectats per trastorns mentals i / o addiccions, i va ser posat en marxa en aquest centre mèdic pel COMB el 1998, inspirant-se en iniciatives sorgides als Estats Units en els 70.





Aquest programa persegueix garantir la bona praxi dels professionals i, així, la seguretat dels pacients, alhora que busca detectar situacions de trastorn o addiccions i rehabilitar els metges, recuperant-los per a l'exercici.