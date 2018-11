Dimiteix Jeff Sessions, el fiscal general dels EUA

Primera baixa després de les eleccions de mig mandat celebrades als Estats Units. Un dia després de la contesa electoral, el fiscal general dels EUA, Jeff Sessions, ha anunciat la seva dimissió.





Sessions va comunicar el seu pla en una carta que no estava datada, per la qual cosa no es pot determinar quan va ser presa la decisió. No obstant això, l'anunci arriba quan els Demòcrates volen reobrir la 'causa russa' contra Trump, de manera que el nou fiscal es trobarà aquesta patata calenta tan aviat com sigui nomenat pel president.





"Estem encantats d'anunciar que Matthew Whitaker, cap de gabinet del fiscal general Jeff Sessions al Departament de Justícia, es convertirà en el fiscal general en funcions d'Estats Units", va comunicar el president Trump a Twitter.