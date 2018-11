Un franctirador planejava matar Pedro Sánchez com a venjança per exhumar les restes de Franco

Els Mossos d'Esquadra han detingut un vigilant de seguretat, expert tirador i amb llicència d'armes, que presumptament planejava matar el president del Govern central, Pedro Sánchez.





El detingut, de 63 anys i veí de Terrassa (Barcelona), va ser arrestat fa tres setmanes i després de passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 3 de Terrassa va ingressar a la presó preventiva, segons publica 'Publico.es'.





És fill del que fos l'últim alcalde franquista de l'aquesta població, Manuel Murillo Iglesias, alcalde entre 1962 i 1977 .





Segons el citat mitjà, Manuel M.S. planejava atemptar contra el president com venjança per l'ordre d'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos, i en el seu domicili tenia un arsenal de 16 armes de foc, amb rifles de precisió i un subfusell d'assalt.





Aquest home està actualment a la presó incondicional a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), on va confessar gens més ingressar les seves intencions d'atemptar contra Pedro Sánchez.





El tirador que presumptament volia matar al president del Govern central va ser campió d'Espanya de 100 quilòmetres entre els anys 1993 i 1996, competint amb el club d'atletisme de Rubí (Barcelona).





ESPORTISTA





Segons fonts de l'entorn esportiu del detingut, "era un bon esportista i una bona persona", i han dit estar estupefactes en conèixer la seva detenció per suposadament planejar un atemptat contra el cap de l'Executiu.





Han reiterat que en l'àmbit esportiu era "exemplar i estricte" amb els entrenaments i preparació per poder competir en les diverses cites, que a més d'Espanya, també ho va portar a viatjar per altres ciutats del món, concursant en Campionats d'Europa i del Món.





Les mateixes fonts han destacat el lloc 14 que va aconseguir en el Campionat d'Europa de 1997, organitzat a Itàlia, que va permetre a Espanya penjar-se la medalla de plata en la categoria per equips.





A més, en els anys 90 va competir en mundials i europeus ocupant "bones posicions, estant entre els 20 o 30 millors" de la classificació.





DELICTES





El jutjat d'instrucció 4 de Terrassa va acordar, el passat 21 de setembre, la presó provisional per a un home detingut en relació a unes amenaces al president Pedro Sánchez. Posteriorment, el jutjat d'instrucció 3 de Terrassa, en data 4 d'octubre, va ratificar la presó provisional comunicada i sense fiança.





La causa està oberta pels delictes de conspiració per atemptar contra autoritat amb ús d'arma, delicte d'amenaces greus, delicte de tinença il·lícita i dipòsit d'armes, municions i explosius i un delicte d'odi.

















Manuel M.S. planejava atemptar contra el president com a venjança per l'ordre d'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos, i al seu domicili tenia un arsenal de 16 armes curtes i sis llargues, amb rifles de precisió i un subfusell d'assalt.





ARSENAL





En el registre del seu domicili, el 19 de setembre, es va localitzar un fusell d'assalt militar Cetme, un subfusell metrallador Skorpion vz. 61, i quatre rifles de precisió, a més de que en el cotxe guardava dues pistoles, una modificada i il·legal.





El detingut, que no tenia antecedents policials, era el millor tirador d'un club de tir olímpic, i suposadament tenia coneixements per modificar i fins i tot construir armament.





Va ser denunciat per una usuària d'un xat privat de Whatsapp en el qual participava Manuel M.S. en veure que sol·licitava suport logístic per cometre l'atemptat, per obtenir l'agenda d'actes del president i la seva localització concreta.