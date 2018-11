Susana Díaz acusa el PP de citar-la en el Senat com a candidata i no com a presidenta

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, ha assegurat que la seva presència a la Comissió d'investigació del finançament dels partits polítics del Senat està "condicionada" per la data dels comicis, fixats per al pròxim 2 de desembre, i que compareix en qualitat de candidata a la Junta d'Andalusia i no com a presidenta autonòmica pels "interessos" electorals de grups com el PP.





"Sóc aquí no com a presidenta, sinó com a candidata al Govern andalús per al proper 2 de desembre", ha dit la presidenta, que ha afirmat que la data de la seva compareixença podria haver variat si la data de les eleccions hagués estat una altra.





Amb tot, ha insistit que són les eleccions les que "condicionen" la seva presència al Senat i la seva compareixença és "fruit de l'interès" del PP en matèria electoral per obtenir algun rèdit a la campanya que està a punt de començar.





La presidenta ha preguntat a la comissió si tots els presidents autonòmics hauran de passar per la cambra alta per comparèixer a la mateixa comissió quan arrenquin la resta de processos electorals de les comunitats autònomes.





A continuació, Díaz ha assenyalat que si l'objecte de la comissió és investigar el finançament il·legal de partits, el PSOE en el qual milita "no està immers en cap procés judicial" relacionat amb qüestions de finançament il·legal.





Díaz compareix per donar explicacions sobre els ERO davant la comissió del Senat que investiga el finançament de partits, impulsada pel Partit Popular, i abans d'accedir a la sala on se celebra ja ha assenyalat que "és un teatre" i ha afegit que és "com el primer acte de precampanya de les eleccions andaluses".