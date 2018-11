El Govern central aprova el decret que obliga els bancs a pagar l'impost de les hipoteques des de dissabte

El Govern central ha aprovat aquest dijous un reial decret llei, que modifica l'article 29 de la llei de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, perquè siguin els bancs els que paguin aquest impost en la subscripció d'hipoteques, i no els clients com fins ara i com així va determinar el Tribunal Suprem després de dos dies de deliberació.





La nova norma es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) demà divendres i entrarà en vigor el dissabte.





Al final de la reunió del Consell de Ministres, la ministra portaveu, Isabel Celaá, ha indicat que amb aquest Reial decret, que entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el Govern estatal afirma "amb tota contundència i tota claredat" que aquest impost ho pagarà el banc.





Segons ha afirmat, abans de produir-se la "controvertida" sentència del Suprem, que va modificar al seu torn la seva pròpia jurisprudència en una altra sentència de mitjans d'octubre que obligava a pagar als bancs, el Govern central ja havia traslladat el seu interès de complir amb la seva capacitat executiva en defensa de l'interès general i en coordinació amb les comunitats autònomes.





"El Govern central mostra una vegada més la seva responsabilitat i la rapidesa en la seva actuació i en el moment d'estar al costat de la resolució de problemes dels ciutadans, ja que és un tema que afecta milions de persones (...). El Govern central ha demostrat la seva responsabilitat i la seva rapidesa en la seva resposta actuant en 24 hores", ha subratllat la ministra.





ALARMA SOCIAL









La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va destacar que l'objectiu del decret és assegurar que els ciutadans "no hagin de pagar més" aquest impost a l'hora d'escripturar una hipoteca, després de la "alarma social i la inseguretat jurídica" que va crear la sentència del Tribunal Suprem.





"Des del respecte a la separació de poders, lamentem el canvi de criteri del Suprem, per la qual cosa avui li ha tocat parlar al poder executiu, que vetlla per l'interès general dels ciutadans i per garantir la seguretat jurídica del mercat hipotecari, que van quedar en dubte en aquestes setmanes", va subratllar la ministra, després d'admetre que la rectificació de l'alt tribunal va provocar una "certa paralització" en la subscripció d'hipoteques.





Montero, que va justificar la urgència de l'aprovació dels canvis a través d'un reial decret per la "confusió generada" per la sentència i per la necessitat d'aclarir la normativa perquè no hi hagi dubtes sobre el subjecte passiu, va afirmar que en paral·lel a aquesta mesura el Ministeri d'Economia està treballant en la creació d'una Autoritat Independent de protecció de clients financers, que estarà llista en les properes setmanes.





EVITAR CLÀUSULES ABUSIVES QUE REPERCUTEIXIN EL COST





Aquesta autoritat, va afegir, vetllarà per prevenir que les entitats financeres puguin traslladar a les hipoteques el cost del pagament de l'impost o que s'introdueixin "clàusules abusives" sobre aquest tema. A més, va rebutjar el "mantra" que cada vegada que s'introdueixen impostos per a les empreses o entitats financeres, es parli de repercussió de costos i que "o paga el ciutadà o paga el ciutadà".





"Aquest Govern no creu en aquesta afirmació, les entitats financeres són responsables i hi ha competència a l'hora d'oferir hipoteques", va indicar la ministra, qui va afirmar que la "elevada competència" al mercat hipotecari fa que les condicions que ofereixen les entitats financeres siguin "decisives" a l'hora de triar amb quin banc subscriu la hipoteca.





CONFIA QUE SIGUI CONVALIDAT





La titular d'Hisenda va confiar que el reial decret pugui ser convalidat al Congrés, d'acord amb la posició que estan manifestant els grups parlamentaris, i sobre les crítiques del PP, va indicar que manté una postura "contradictòria", ja que d'una banda, diu defensar l'interès dels ciutadans, però un altre costat, rebutja la mesura del Govern. "Espero que el PP voti a favor i si no, haurà d'explicar si està a favor que siguin les consumidors els que paguen o els bancs", va subratllar.





Montero, qui va afirmar que la setmana que ve es convocarà la Comissió de Tributs amb les comunitats per coordinar aquests canvis, va justificar que algunes comunitats -com Andalusia on ella mateixa va ser consellera d'Hisenda- hagin elevat en exercicis passats aquest tribut quan ho pagaven els ciutadans indicant que aquelles regions amb un finançament per càpita inferior han de fer un "major ús" de les figures tributàries cedides.