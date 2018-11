El Govern pretén que Acciona pagui 38 milions pel nyap d'ATLL

Planta dessalinitzadora d'Aigües Ter Llobregat (ATLL)





La comissió de suport a la liquidació del contracte d'adjudicació del servei d'abastament d'aigua en alta d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), creada per la Generalitat, ha conclòs que la concessionària d'aquest contracte, un consorci liderat per Acciona, haurà de tornar a Govern un total de 38.420.000 d'euros.





Rebutja així una indemnització per danys i perjudicis -Acciona reclamarà més de 1.000 milions d'euros-, que creu que només podria ser aplicable si una de les parts hagués estat declarada culpable, "cosa que no s'ha produït".





La comissió, integrada per les conselleries de Territori i Sostenibilitat i Economia i Hisenda, el Gabinet Jurídic de la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), es va crear al juliol i després de nou sessions de treball ha determinat l'abonament d'aquests 38, 42 milions, una quantitat que ja ha estat comunicada a la concessionària, que compta ara amb 10 dies de termini per presentar al·legacions, segons la Generalitat.





Per calcular aquesta quantitat, la comissió ha considerat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 22 de juny de 2015 que declarava nul·la l'adjudicació.





ACCIONA RECLAMA MÉS DE MIL MILIONS





Aquestes xifres contrasten amb els més de 1.000 milions que el consorci liderat per Acciona reclama a la Generalitat per la liquidació del contracte de l'ATLL, que abasteix d'aigua potable en alta a més de 4,5 milions de catalans.





En concret, els informes pericials obtinguts per Acciona xifren en 305 milions d'euros la liquidació del contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta, als quals se sumen 769 milions per danys i perjudicis.





D'aquesta manera, la compensació total que la Generalitat hauria de pagar segons aquests informes ascendiria a 1.074.000 d'euros, sense computar la deducció de les provisions per liquidació ordinària del contracte i que són d'uns 38 milions d'euros.









La comissió ha indicat que la concessionària, a 31 de desembre de 2018, hi haurà obtingut uns ingressos estimats de 912.600.000 d'euros per ingressos de subministrament d'aigua i venda d'energia elèctrica.





Els seus càlculs sobre la liquidació inclouen els costos d'explotació i un marge industrial sobre els costos d'operació d'un 10%, més el cost de les obres executades, el cànon inicial i els cànons anuals satisfets, a més de l'interès legal sobre el cànon inicial pendent de recuperació.





En total, la comissió xifra en un total de 874.170.000 les despeses que corresponen a la Generalitat, el que restat als ingressos obtinguts per la concessionària dóna un resultat negatiu de 38.420.000 a tornar per part del consorci liderat per Acciona.